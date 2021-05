Welk Oasis-album is beter? Morning Glory, of toch Definitely Maybe?

Definitely Maybe van Oasis werd gekozen tot beste album dat ooit in de Britse top 40 stond. Beeld -

Vandaag bestaat de Britse Top 40 precies 65 jaar. Ten tijde van het vorige jubileum van de lijst werd er een verkiezing gehouden met als vraag wat het beste album was dat ooit in de Britse hitlijst stond. Oasis’ Definitely Maybe uit 1994 eindige toen verrassend boven Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band en Revolver van de Beatles.

Hoogste positie hitlijsten: 1 (Groot-Brittannië), 55 (Nederland), 58 (Verenigde ­Staten)

Terug in de tijd: Ruzie maakten ze toen al, maar in 1993 leverde de wrijving tussen de broers Liam en Noel Gallagher nog vooral glans op. Noel was als ­laatste lid geworden van Liams bandje The Rain, dat goed en vooral luid kon spelen maar geen goede eigen liedjes had. Noel loste dat probleem eigenhandig op.

Maar hoe klonken die nieuwe liedjes eigenlijk op z’n best op plaat? Eenmaal in bezit van een platencontract en in de studio bleek de groep richtingloos. Na ruim een maand opnemen was het album af. Tenminste, dat vond producer Dave Batchelor. Noel vond het resultaat klinken als een ‘zielloze gitaarbrij’. Hij liet Batchelor ontslaan en drong aan op een nieuwe poging met een nieuwe producer. Muziektijdschrift Q vroeg Noel Gallagher in 2009 naar zijn herinne­ringen aan de opnames. Hij was duidelijk: “Het was niet leuk. We hebben dat album drie keer moeten maken voordat het klonk zoals we wilden. Zwaar werk. En daarbij kwamen we er achter dat onze drummer Tony McCarroll niet goed genoeg was. Ik had ondertussen al bijna het hele album (What’s the Story) Morning Glory geschreven en realiseerde dat hij niet eens een rechte lijn kon spelen.” McCarroll werd in 1995 ontslagen en zou op slechts één nummer van ­Morning Glory te horen zijn.

Waarom nu herbeluisteren? Er zal voor eeuwig discussie zijn: welk Oasis-album is beter? Definitely Maybe of (What’s the Story) Morning Glory? Zeker is dat de twee platen in het oeuvre van de band op eenzame hoogte staan. Hoewel Morning Glory met Wonderwall en Don’t Look Back in Anger de grootste hits bevat, zindert Definitely Maybe 27 jaar na dato nog steeds van het gevoel dat hier iets groots staat te gebeuren. Rock ‘n’ Roll Star en Supersonic belichamen nog altijd precies de branie van Oasis in topvorm.

De plaat geldt als het officieuze startsein van de kortstondige nieuwe bloeiperiode van de Engelse popmuziek, onder de naam Britpop. En goed beschouwd was het ook de eerste aanzet van het einde van de groep. Want met het succes kwam het geld. En met het geld kwamen de drugs. Onder invloed daarvan ontstond het mega­lomane album Be Here Now (1997), waar in de studio werd gevochten. Het zou daarna alleen maar moeizamer worden.

Verder luisteren? Op Spotify staat een speciale Oasis-playlist van Het Parool met daarin extra veel aandacht voor Definitely Maybe. De lijst is te vinden via gebruikersnaam: stefanraatgever.