Wel of geen kinderen? Vier theateravonden met Battlefield of Dreams: ‘Eenzaamheid, maar ook de regie nemen over je eigen lotsbestemming’

Regisseur Floor Houwink ten Cate (35) en schrijver Brecht De Backer (35) maken Battlefield of Dreams, een multidisciplinair onderzoek in vier experimentele avonden rondom voortplanting en (on)gewenst kinderloos zijn. ‘Samen verbinden we de eilandjes van losse ervaringen tot een vasteland.’

Het thema ‘wel of geen kinderen’ kruist steeds vaker Houwink ten Cates pad. Niet alleen in haar maakprocessen en op de werkvloer, ook privé. Rond haar dertigste zijn de verhalen vooral gebaseerd op keuzes. Tijdens de pandemie krijgen ze een wrange bijsmaak. “Meerdere vrouwen vertelden mij over fertiliteitstrajecten die werden stilgelegd, omdat ze niet onder de primaire zorg vallen. Belangrijke jaren werden door de wc getrokken. Wanneer je de veertig nadert, wringt dat.” Rond dezelfde periode sprak ze twee bekenden over abortuspillen. “We praten collectief amper over (on)gewenst kinderloos zijn. Het gesprek vindt meestal plaats achter gesloten deuren. Het is de reden dat ik er onderzoek naar wilde doen. Dat kon bij Frascati Producties en in de coproductie met Theater Utrecht.”

Parallel universum

Eind 2022 tipt iemand haar het boek Omdat ze leven: Het verhaal van jou en alle kinderen die ik nooit heb gehad van schrijfster, researcher en dramaturg Brecht De Backer. Het verhaal beschrijft het jarenlange traject naar het moederschap als queer vrouw. Hierin vertelt ze onbevangen over anders-zijn in een heteronormatieve maatschappij, het vinden van een zaaddonor via een Deense spermabank, en over de elf kinderen alvorens haar zoon, die niet werkelijk zijn geboren, maar wel voortleven in haar hoofd en lijf, als in een parallel universum.

Voor het multidisciplinaire Battlefield of Dreams (na drie jaar Houwink ten Cates laatste project bij Frascati Producties) vraagt de regisseur De Backer als researcher, die al snel stuit op het boek Het voorval van Annie Ernaux, waarin je de weg volgt naar haar abortus in de jaren zestig. De Backer: “Ik herkende alles, al ging het bij mij over de route naar het wél willen van een kind. Toch ontdekte ik veel raakvlakken: eenzaamheid, de autonomie over jezelf en je lijf verliezen, maar ook de vervreemding van je lichaam en de regie nemen over je eigen lotsbestemming.”

Experimentele avonden

Waar in Houwink ten Cates eerdere voorstellingen het theater als besloten universum werd gepresenteerd (One Man Show, 2021 en Sea of Silence, 2022), creëert ze nu een open universum. Acht experimentele avonden, vier in Frascati Amsterdam en vier in de Paardenkathedraal in Utrecht, staan in het teken van theater, opera en interviews in samenwerking met Brainwash. Naast de documentaire die ze maakte met cameraman Niels van Koevorden (hierin delen acht mensen hun verhaal over het al dan niet hebben van een kinderwens) zijn er theaterscènes geschreven door De Backer en operacomposities door Annelinde Bruijs. Bruijs staat tevens zelf op de bühne met acteurs Serin Utlu en Charlie Chan Dagelet.

Iedere avond centreert zich rondom een ander thema, waaronder ‘keuzes en steun’, maar ook ‘afwijken van de norm’. Kalina Dobrowolski, specialist ongewenste zwangerschappen bij het Fiom (expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, verwantschapsvragen en adoptie) praat over de keuzes bij een onbedoelde zwangerschap. Daarnaast vertelt podcastmaker Natascha Ritfeld over haar onvervulde kinderwens en hoogleraar Henny Bos over de kinderwens in queergezinnen.

Abortus- en fertiliteitskliniek

In eerste instantie was het Houwink ten Cates wens het theater om te bouwen tot een abortus- en fertiliteitskliniek. “Mijn initiële voorstel was om echte klinieken op te bouwen in Frascati 1; overdag in functie en ’s avonds als voorstelling. Natuurlijk is dat lastig omwille van juridische redenen: de anti-abortuslobby. Voor dit project gaan we het niet aan, maar in de toekomst hopelijk wel.”

De Backer voegt toe: “We vinden het belangrijk om van alle verzamelde verhalen kunst te maken. Het tilt de ervaring op uit de droge realiteit. Zo kunnen we er schoonheid en magie inblazen.”

(On)gewenst kinderloos zijn, abortus en ivf-trajecten, het zijn onderwerpen die op het eerste gezicht lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, maar eigenlijk enorm zijn verweven. Met Battlefield of Dreams willen ze bruggen bouwen, het gesprek openbreken. “Samen verbinden we de eilandjes van losse ervaringen tot een vasteland.”

Battlefield of Dreams van Floor Houwink ten Cate / Frascati Producties in coproductie met Theater Utrecht is te zien in Frascati te Amsterdam van 1/3 t/m 4/3 + De Paardenkathedraal in Utrecht van 7/3 t/m 9/3 en 11/3.