Weinig penoze, veel mooie verhalen in documentaire Yab Yum

Lips had zich ingesteld op een avondje over de Amsterdamse penoze. Bruinsma, Holleeder, Klepper, Mieremet, de Hells Angels. Toen de onderwereld nog overzichtelijk was, zeg maar. Maar in de documentaire van Anna Maria van ’t Hek over Yab Yum kwamen de heren er wat bekaaid vanaf. Van ’t Hek schetste bovenal een sfeerbeeld van het reilen en zeilen van het in 2007 gesloten luxebordeel aan het Singel.

Met het openingsfragment wekte ze Lips’ ergernis. Daarin vroeg de toenmalig bedrijfsleider naar haar interesse in het onderwerp en plaatste ze zichzelf op de voorgrond, terwijl het verhaal toch moest draaien om de mensen die het zelf allemaal hadden meegemaakt. Die misser werd ruimschoots goedgemaakt. We zagen mooie archiefbeelden van Jan Lenferink die in RUR de toenmalige barkeepers van het bordeel aan de tand voelde. De geïnterviewde voormalig eigenaar Theo Heuft stak een dikke sigaar op en vertelde over de opkomst en ondergang. Twee toenmalige ‘gastvrouwen’ vertelden over hun moeilijke jeugd en de wilde avonturen die ze in Yab Yum hadden beleefd.

Oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting legde uit hoe Heuft na de moord op een van zijn portiers werd afgeperst door Klepper en tevergeefs aangifte had gedaan. Dat we kregen te zien dat andere betrokkenen niet durven te spreken over het geweld, voegde dan weer weinig toe.

Oud-bedrijfsleider Mitch zei er ook weinig over kwijt te willen. Hij had wel een fraaie anekdote over een lijfwacht van Klaas Bruinsma, die een pistool op zijn hoofd zette toen hij niet onmiddellijk inging op het verzoek Pink Floyd in plaats van Frank Sinatra op te zetten. De volgende dag had Bruinsma hem als goedmakertje duizend ­gulden toegestopt, een dag later deed diens rechterhand hetzelfde.

