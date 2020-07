Weinig mensen zijn zó overtuigd van hun eigen gelijk als Maurice de Hond

Op1. Beeld NPO 1

Als keeper op de Amsterdamse amateurvelden in de jaren negentig was Maurice de Hond, toen al een klein mannetje, opvallend goed op hoge ballen. Geen derdeklassekeeper die zó vanzelfsprekend onhoudbare ballen miraculeus uit de kruising wist te plukken als hij. Wilde je hem passeren, dan hoefde je de bal alleen maar over de grond te houden: doelpunten gegarandeerd. Wie De Hond op deze schijnbare tegenstrijdigheid wees, was nog niet jarig: dat zag je natuurlijk helemaal verkeerd, en dat liet hij je omstandig weten ook. Had je die redding vlak voor rust niet gezien dan? Nou?

Lips moest daaraan denken toen hij dinsdag keek naar het Op1-debat tussen opiniepeiler De Hond en Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van het Outbreak Management Team. Opnieuw bleek dat er met de jaren bij De Hond geen greintje mildheid is ingeslopen.

Aangekondigd als een topwedstrijd begon het nog wel zo hoffelijk, maar De Hond zou De Hond niet zijn als het niet al snel zou zijn ontaard in een litanie die hij vergezeld liet gaan van een voor Lips onnavolgbare opsomming van wetenschappelijke bewijsvoering voor zijn stelling dat... Tja, voor wat eigenlijk? Iets met aerosolen waarschijnlijk.

Elke keer als Voss begon uit te leggen dat De Honds redeneringen misschien een beetje simplistisch waren (“Niets heeft maar één reden”), werd hij briesend onderbroken. “Ik ben ook wetenschapper!” Opper-ic-arts Diederik Gommers, aangewezen als scheidsrechter, brandde er zijn vingers niet aan: “Ze hebben allebei gelijk.”

Het maakte eens en te meer duidelijk dat de wetenschap meestal niet is opgewassen tegen zoveel verbaal geweld. Zelden zie je op tv mensen die zó overtuigd zijn van hun eigen gelijk als De Hond. Het onbegrip dat er ook maar iemand is die niet meegaat in zijn stelling druipt ervan af. Dat lijkt spannende televisie, maar het is jammer genoeg hooguit amusement.

