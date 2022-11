Weer een thriller waar je doorheen wilt razen van schrijversduo Lars Kepler

Hij is dood. Of toch niet? Jawel. Hij is dood. Op pagina 519 van Lazarus staat het: ‘Jurek Walter is dood.’

Lazarus, uit 2018, was de zevende thriller rond rechercheur Joona Linna. Geschreven door Lars Kepler (waarachter het Zweedse schrijversechtpaar Ahndoril schuilt).

In de derde thriller, Getuige, komt de doodenge seriemoordenaar Jurek Walter voor het eerst duidelijk in beeld. De man die zijn slachtoffers levend begraaft, en ook achter Joona Linna en de zijnen aan zit.

En ook in de volgende, dikke delen Slaap, Stalker en Jager is hij nog altijd voortvluchtig. Tot het in Lazarus tot een finale ontmoeting komt tussen Joona Linna en Jurek Walter.

In het daaropvolgende, twee jaar geleden verschenen Spiegelman, keert Jurek Walter opeens aan het einde terug als anagram achter op een ansichtkaart. Boven het anagram staat een boodschap: ‘Ik heb een bloedrood Makarovpistool. In het magazijn zitten negen witte kogels. Een ervan is voor Joona Linna. De enige die hem kan redden ben jij.’

Saga Bauer

Die jij is een ander vast personage van Lars Kepler, Joona Linna’s collega bij de Nationale Operationele Afdeling van de politie, Saga Bauer. Het was een einde dat heel erg deed verlangen naar een volgende Lars Kepler. En die is er nu. Spin is de titel van het negende boek met Joona Linna.

Saga Bauer werkt niet meer bij de politie, maar krijgt nu wel, drie jaar nadat ze de ansichtkaart ontving, pakketjes opgestuurd. In die pakketjes zitten tinnen figuurtjes. Het zijn personen die zij en Joona Linna kennen. Die personen zullen sterven, maar in de pakketjes zitten ook aanwijzingen zodat de slachtoffers – wie de afzender is blijft lang geheim – gered kunnen worden.

En Jurek Walter heeft alles met deze pakketjes te maken.

Zilveren kogel

Joona Linna zorgt ervoor dat Saga Bauer een tijdelijke aanstelling krijgt, en samen proberen ze te verhinderen dat er wordt gemoord. Maar al snel wordt de eerste zilveren kogel gevonden…

Weer is het een thriller waar je doorheen wilt razen. Opnieuw de korte hoofdstukken en de goed opgebouwde spanning, zodat je je niet al te erg stoort aan de soms onnavolgbare en onwaarschijnlijke plotwendingen. Maar dat is tegelijkertijd de kracht van de thrillers van Lars Kepler. Het gebeurt, en je gaat er als lezer in mee. Tot het einde. Puur leesgenot.