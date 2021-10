We weten al zeventig jaar dat het misgaat, maar we doen niets

Wat houdt ons tegen? Canvas.

Echt hoor, Lips is geen zwartkijker. Als het glas niet halfvol zit, dan schenkt hij er gewoon een beetje bij. Maar eens in de zoveel tijd wordt het hem toch droef te moede. Vorige week nog, bij de Dansmarathon – u weet wel. En gisteravond vloog het leven hem wéér aan toen hij onvermoed naar Canvas was gezapt.

Hij bleef hangen bij de reportageserie Wat houdt ons tegen? Fascinerend onderwerp: al sinds de jaren vijftig weten wetenschappers dat de aarde opwarmt en dat dit een probleem is. Dat de industrialisering onze natuur vernachelt is ook allang bekend. En toch zijn we sindsdien amper in actie gekomen. Hoezo niet?

Weervrouw en klimaatexpert Jill Peeters spreekt erover met wetenschappers, journalisten en politici uit die tijd. Gisteravond was de eerste van vijf afleveringen en die maakt benieuwd, maar stemt ook treurig. Vooral als uit de doeken wordt gedaan hoe klimaatwetenschappers actief werden tegengewerkt door lobbygroepen uit de fossiele industrie. Hun tactiek: twijfel zaaien. Hallucinante beelden komen er voorbij van afgevaardigden van oliebedrijven die doodleuk beweren: juist goed, al die CO2 in de lucht. Uitspraken als: we kunnen toch geen ecologisch paradijs maken op een economisch kerkhof?

Klimaatwetenschapper Jan Rotmans lag in de jaren tachtig al wakker van wat hij wist en hij dacht: hier zouden nu veel meer mensen wakker van moeten liggen.

Nou, vannacht lag Lips er wakker van. Eerder die dag had hij in deze krant het bericht gelezen dat het KNMI de verwachte zeespiegelstijging naar boven had bijgesteld. We gingen al naar de ratsmodee maar nog eerder dan gedacht. En nog meer nieuws: broeikasgassen in 2020 op recordniveau. Eigenlijk, dacht Lips, zijn we als mensheid met z’n allen op een vulkaan aan het dansen. Ook een soort Dansmarathon, maar een heel macabere.

