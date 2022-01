We vermeden het woord claustrofobisch, noemden het knus, dat tiny house

Ik had ‘m zelf uitgekozen, het tiny house in het bos, voor een minivakantie. Met het idee om uit te rusten en het achterliggende jaar te overdenken, vieren en verwerken. De voorpret was groot geweest, maar al snel leek het huisje toch iets te tiny voor alle ledematen, bagage en belevenissen die we meebrachten. Als we op de bank zaten, staken onze knieën uit het raam, als we een maaltijd bereidden, hing ons hoofd in de lattenbodem. Elke keer dat we de waterkoker aanzetten, loeide het brandalarm, want dat zat pal boven het kleine aanrecht.

Op de foto’s had het er romantisch en ruim uitgezien, vooral de zolder met in het midden een bed, met daarboven een raam waardoor je hand in hand liggend naar de sterrenhemel kon kijken. Dat het piepklein was en je er niet rechtop kon zitten, dat je eerst je lichaam boven aan het houten trapje vooruit moest gooien en dan op blote knieën weer moest leren kruipen, wat we sinds de crèche niet meer hadden gedaan, stond niet in de advertentie. Toch had het wel wat. We vermeden het woord claustrofobisch, noemden het knus, deden alsof we in een kajuit lagen en als we onze nekken in een aparte hoek legden, konden we door het dakraam de grijze lucht en kale boomtoppen zien.

Opgevouwen en ingeklapt probeerde ik de meest indrukwekkende momenten van het afgelopen jaar de revue te laten passeren, het was veel en vol geweest. Er was mijn debuutbundel geweest, talloze optredens op televisie en in vele kerken. Er waren vele podcasts geweest, gedichten voor kranten en musea, mijn gastschrijverschap op de universiteit en zo nog meer.

Het was ook een jaar met veel ‘zoudens’ geweest. Ik zou bij je komen eten, we zouden koffie drinken. We zouden elkaar zien in de foyer van het theater, jij zou vakantie, we zouden dansen, we zouden samen, we zouden vaker en meer en eindelijk weer. Ook had de familie heel wat te verduren gehad, maar iedereen was nog in leven en de opluchting was groot.

Dat hele jaar plus onze lichamen was veel voor het tiny huisje. Overal lag wel iets, tussen de boodschappen, in de koelkast, onder de bank, een collectie van ellebogen, hoogtepunten, kledingstukken en weet-je-nog’s. Als we in de ochtend uit ons baarmoederachtig slaapvertrek kropen, passeerden we een bord waarop ‘less is more’ was geschreven. Maar eenmaal op de hei wisten we wel beter. De weidsheid van het landschap deed ons niet langer te veel voelen maar vooral heel klein. More is soms less, weten we nu. En ook, zoals zo vaak in het leven, dat de dingen zich iets mooier laten voorstellen dan ze werkelijk zijn. Of iets groter.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

