We lijken wel bóós op borsten, stelde Stella Bergsma vast in Sorry voor de tieten

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: Sorry voor de tieten.

“Mijn naam is Stella Bergsma, ik ben 51 jaar, schrijfster, opiniemaakster en ik heb tieten.” Met die woorden begon Bergsma aan haar anderhalf uur durende documentaire over, ja, tieten dus.

Lips was er goed voor gaan zitten. Hij heeft een zwak voor Bergsma, die vaak aangenaam laveert tussen de confrontatie en de kwetsbaarheid. Nu ook weer, bij een onderwerp dat haar duidelijk écht bezighoudt. In het kort: onze relatie met borsten, hoe die was, hoe die is en hoe die anders zou moeten.

Hoe die was, daarvoor kijkt Bergsma met haar moeder in het familiefotoalbum. Strandfoto’s, allemaal topless. Haar moeder, trots: “Allemaal mooie tieten, hè?” Lips snapte meteen een beetje beter waarom Bergsma is wie ze is.

Even later kwam haar confronterende kant naar boven: op de thee bij een twitteraar die kritiek had op een bh-foto die Bergsma had gepost. Zelden zag Lips zo’n pedant ventje als deze 25-jarige rechtenstudent uit Brabant, type mondkapjesmiljonair. Triggertieten bleek de term voor borsten die op de een of andere manier iets negatiefs losmaken bij mannen. Wat is dat toch, dacht Bergsma hardop: we lijken tegenwoordig wel bóós op borsten, terwijl ze toch zo zacht en mooi zijn.

Voormalig Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk weet het aan het mannelijk ongemak met de eigen opwinding. Hij was naast schrijver Kluun – tietenman bij uitstek, gaf hij meteen toe – de enige man die aan het woord kwam. Verder was de wat chaotische, maar onderhoudende documentaire een vrouwendomein met een breed scala aan borstenverhalen – Lips keek en leerde.

Halverwege deed Bergsma een oproep toen ze zelf haar borsten weer eens ontblootte: “Free the boobies! Ik hoop dat jullie thuis voor de tv lekker met me meedoen.” Was mevrouw Lips net even thee zetten.

