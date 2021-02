Nieuwe boeren NPO 1. Beeld -

Al zappend kwam Lips binnenvallen in het Big Brotherhuis. Het was een entree met een knal, want meteen was er hooglopende ruzie. De zwaar opgemaakte dramaqueen Jerrel was ­verwikkeld in een schreeuwpartij met Michel, een bazige persoonsbeveiliger. Even later kwam bij Jerrel weer de stoom uit de oren, want iemand had zijn make-upsetje verstopt.



Presentator Peter Van de Veire kon zijn geluk niet op. “Het was zo goed om te zien! Bij een soap zou je denken: dit hebben ze verzonnen. Dit verzin je niet!” Het oer­realityformat van John de Mol is kortom terug van weg­geweest op de Nederlandse televisie, al weten de kijkers het nog niet helemaal te vinden.

Wat er verder gebeurt in het huis? Niet al te veel. De bewoners komen de dag door in de sauna en op de hometrainer. Ze doen spelletjes waarmee ze geld kunnen verdienen voor de prijzenpot. Ze maken cupcakes en leggen een puzzeltje. Dus Lips kon wel begrijpen dat ze elkaar het bloed onder de nagels vandaan halen. Ja, dat moest het zijn. De verveling werkt zo op hun zenuwen dat ze elkaar vanzelf in de haren vliegen.

Maar toen dacht Lips terug aan een uurtje eerder op NPO 1. Daar heeft de publieke omroep zijn eigen Big ­Brother, maar dan beter bekeken.

Bij de realityserie Nieuwe Boeren moeten de kandidaten zich inleven in het zware boerenbestaan van vroeger. Op een boerderij zonder elektriciteit en stromend water moeten ze het samen zien te rooien. De godganse dag zijn ze druk met het spinnen van wol en het breien van een sjaal, het melken van de koeien, het timmeren van een hok en het uitbenen van een varken. En wat denk je? Ook ruzie.

We kunnen reality-tv beter omdopen tot ruzie-tv. Dat dekt de lading beter.