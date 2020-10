We hadden blijkbaar nog wat tegoed van Henny Huisman: Captain Jack

Een programma over de jaren negentig. Beeld -

Het was Lips even ontgaan dat er een revival van de jaren negentig aan de gang is maar dat leerde hij gisteren, dankzij de eerste aflevering van Een programma over de jaren negentig. Over die uitermate suffe titel zal niet lang zijn gebrainstormd maar hij dekte de lading in elk geval wel.

In de introductie werd presentator Henny Huisman letterlijk uit een koelcel gehaald – een ideetje dat op papier ongetwijfeld leuker was. In een spuuglelijk, mosterdgeel jasje kwam hij meteen ter zake: “Jullie hebben van mij nog een verhaal tegoed over Eurodance.” Dat we nog iets tegoed hadden van Henny Huisman was Lips evenmin bekend, bovendien had hij de uitwassen van Eurodance graag in de vorige eeuw achtergelaten. Maar toen vervolgens jarennegentigicoon Captain Jack om onduidelijke redenen in een Chinees restaurant werd geïnterviewd door Marijn Frank, raakte Lips toch geïntrigeerd.

Captain Jack bleek niet de originele Captain Jack, want die was in 2005 overleden. Sindsdien werd het uniform gedragen door een voormalige, Amerikaanse militair, die tevens als stripper had gewerkt. Hij had, voor hij het Eurodancestokje overnam, nog nooit van Captain Jack of Eurodance gehoord, maar begreep van zijn toenmalige Duitse vrouw dat er met een beetje dansen en playbacken bakken vol geld te verdienen waren.

Er werden ook nog een producer en een regisseur geïn­terviewd die ongetwijfeld nog meer aan Captain Jack hebben verdiend maar de programmamakers namen niet de moeite om hun namen te vermelden. Zo bleef het onderwerp in deze Chinese setting liggen als een halfgare loempia.

Toch gaat Lips volgende week zeker weer kijken, want dan gaat het over erotiek in de jaren negentig en Lips is uiteraard reuze benieuwd wat Henny Huisman daarover te melden heeft.

