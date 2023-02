We Are Public wil met ‘Tinder voor cultuur’ bezoekers naar podia en musea lokken

We Are Public-oprichter Bas Morsch: 'Je zou gekscherend kunnen zeggen dat we een soort ‘cultuuralgoritme’ hebben ontwikkeld.'

We Are Public, het abonnement op cultuur dat al negen jaar bestaat, lanceert op 15 februari een platform waarop het met een paar clicks duidelijk wordt wat bij de bezoeker past: per locatie, per dag en per genre is precies te zien wat er speelt.

Cultuur-algoritme

Via het lidmaatschap van 18 euro per maand hadden leden al toegang tot een selectie voorstellingen, concerten, films, exposities en festivals, gecureerd door experts. Oprichter Bas Morsch schrijft erover: ‘Wat nieuw is, is dat dit systeem nu nog beter werkt: bezoekers worden meteen geprikkeld en meegenomen in een nieuwe wereld. Hierdoor ontdek je steeds beter wat bij je past. Je zou zelfs gekscherend kunnen zeggen dat we een soort ‘cultuuralgoritme’ hebben ontwikkeld.’

Nog altijd merkt de culturele sector, en dan vooral de podiumkunsten, het effect van corona. Grote namen lopen inmiddels beter, maar experimentele producties of voorstellingen van jonge talenten zijn moeilijker uit te verkopen.

Gratis iemand meenemen

Ook het initiatief de Podiumpas speelt hierop in. Zoals de Museumkaart voor musea en de Cineville-of Pathépas voor bioscopen, werkt de Podiumpas voor theaters. Pashouders kunnen voor 35 euro per maand naar alle voorstellingen van meer dan dertig theaters door het hele land. In Amsterdam doen theaters als Frascati, Bellevue, de Meervaart en het Bijlmerparktheater mee. De kaart is onlangs opnieuw geïntroduceerd, nadat het project in coronatijd stil lag.

Om de verkoop van kaartjes nog meer te stimuleren, lanceerde marketingbureau Amsterdam & Partners voor de maand februari de actie 1+1: wie een kaartje koopt voor een voorstelling, krijgt het tweede gratis, een cadeau van de theaters en andere culturele instellingen die deelnemen. De hoop is dat de aanloop naar musea, podia en concertzalen weer herstelt.