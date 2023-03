Wayne Shorter (1933-2023) was een van de grote vernieuwers van de jazz

Wayne Shorter in 2011. Beeld AFP

Wayne Shorter was boeddhist. Toen Het Parool hem er tijdens een promotiebezoek aan Amsterdam naar vroeg, stak de saxofonist een lang betoog af. Geen touw aan vast te knopen, onbruikbaar voor de krant, maar wat een genot hem te horen spreken!

Shorter sloeg in zijn verhaal onverwachte zijweggetjes in en keerde na lange omzwervingen ineens toch weer terug waar hij begon, hij verhief soms zijn stem, maar sprak ook zo zacht dat hij nauwelijks was te verstaan. Hier zat niet een man te praten, hier was een jazzmuzikant aan het soleren.

Shorter wilde striptekenaar worden

Als Shorter zijn instrument aan de lippen zette, eerst een tenorsaxofoon, later in zijn carrière soms een sopraan, was je ervan verzekerd dat er iets ging gebeuren. Hij speelde een grote rol in diverse omwentelingen in de jazz en schreef composities die uitgroeiden tot standards.

Als jongen wilde de in Newark, New Jersey geboren Shorter eigenlijk striptekenaar worden. Als zijn vriendjes buiten speelden, zat hij binnen te tekenen. Toen hij eenmaal de bebop van Charlie Parker had gehoord, waren er andere toekomstdromen. Even speelde de jonge Shorter klarinet, snel stapte hij over naar de sax.

Art Blakey’s Jazz Messengers

Eind jaren vijftig trad hij toe the Jazz Messengers, de hardbopgroep van drummer Art Blakey. Zijn eerste buitenlandse tournee met de band bracht hem in 1959 ook naar het Amsterdamse Concertgebouw. Michiel de Ruijter, jazzcriticus van Het Parool, prees de jonge saxofonist de hemel in.

In 1964 stapte Shorter over naar Miles Davis, waar hij kwam te spelen in diens zogeheten tweede grote kwintet. Pianist Herbie Hancock, bassist Ron Carter en de piepjonge drummer Tony Williams waren de anderen leden van de groep, die vaak wordt beschouwd als Miles Davis’ beste.

Medeoprichter Weather Report

Shorter was ook te horen op Bitches Brew, het baanbrekende album waarop Miles Davis jazz mengde met rock en funk. Dat gebeurde ook in Weather Report, de groep die Wayne Shorter oprichtte met toetsenist Joe Zawinul en waar later ook wonderbassist Jaco Pastorius deel van uitmaakte.

Fusion werd de nieuwe muziek in Amerika genoemd, in Nederland jazzrock. Het werd een compleet genre, maar Shorter sloeg alweer nieuwe wegen in: op zijn in 1974 verschenen album Native Dancer experimenteerde hij met Zuid-Amerikaanse muziek.

Concertgebouw Jazz Award

Weather Report bezorgde hem bekendheid in de popwereld. Het leidde ertoe dat hij samenwerkte met pop- en rockacts als Joni Mitchell en Steely Dan. De sopraansax van Shorter was in 1997 zelfs te horen op het album Bridges to Babylon van The Rolling Stones.

Bij de vele onderscheidingen die Wayne Shorter kreeg (hij won wel twaalf Grammy’s), was ook een Nederlandse: in 2007 ontving hij bij een concert in Amsterdam de Concertgebouw Jazz Award. Hij was in ons land ook vaak te gast op het North Sea Jazzfestival.