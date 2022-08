Wat zou een archeoloog over twee eeuwen zeggen over Amsterdam, bij het vinden van een pot Nutella en een VanMoof?

Beeld Getty Images

Kijk, hoorde Lips de ene archeoloog tegen de andere zeggen: een pincet. Het was zo, en het was bijzonder omdat het een pincet uit de eerste eeuw na Christus was. Hij deed het nog, concludeerden ze, en weer hadden ze gelijk. Lips voelde met ze mee, meegevoerd als hij inmiddels was in het eerste deel van het tweeluik Pompeii rising op Canvas, over opgravingen in de stad die in het jaar 79 verwoest werd toen de Vesuvius uitbarstte. Pompeii is zo goed bewaard gebleven dat het nu een unieke blik biedt op het alledaagse leven van toen.

Steeds zag Lips de totale begeestering weer in de ogen van de archeologen bij de vondst van een schaaltje, een kopje of een vaas. Euforie zelfs, als er een fresco of mozaïek werd ontdekt. Met 3D-modellen kregen ze de ruïnes tot leven, met verbeeldingskracht en logisch nadenken werden ook hele levens uit die tijd weer ingevuld.

Van de man bijvoorbeeld die via een balkon had proberen te vluchten met al z’n spaargeld in een buideltje. Of het verhaal achter de schunnige teksten die ergens in een muur gekerfd waren, iets over een Siciliaanse tot slaaf gemaakte die nogal goed zou zijn geweest in orale seks. Of onschuldiger: het kind dat ergens ABC had proberen te schrijven.

Lips droomde even weg tijdens het kijken, en dacht: wat zouden ze over twee eeuwen denken als ze het dagelijks leven in ons Amsterdam van nu zouden moeten duiden? Ze hielden wel van Nutella, die Amsterdammers? Zouden VanMoofs nog steeds gromgeluiden maken als je ze over tweeduizend jaar aanraakt? En verder, wat zouden ze maken van Lips, hoe ze hem aantroffen, op zijn vaste plek voor de televisie?

Kijk, hoorde hij een archeoloog in de documentaire zeggen, dit moet een gecultiveerde man zijn geweest. Lips kon alleen maar hopen.

