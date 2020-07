‘Wat weet u eigenlijk van Vincent van Gogh?’ zei Jeroen Wollaars net iets te melig

Nieuwsuur. Beeld NPO 2

Nieuwsuur kondigde zichzelf aan met een vraag in de stijl van De Slimste Mens. Dat was toen net afgelopen op NPO 2. “Wat weet u eigenlijk van Vincent van Gogh?” zei presentator Jeroen Wollaars in de promo net iets te melig, en daarom ongemakkelijk. In beeld het uit de quiz bekende raadplaatje: Zundert, zonnebloemen, zelfmoord.

“Nieuwsuur ging op zoek,” zei Wollaars triomfantelijk. Nou ja, het stond dinsdagmiddag in alle kranten. Een kunstkenner had de boomstronken op Van Goghs laatste schilderij, Boomwortels, herkend op een oude ansichtkaart.

Zoals het in de krant stond: het is nu uitgesloten dat Van Gogh vooruitliep op twintigste-eeuwse moderniteiten als abstracte kunst en art nouveau. Hij schilderde eigenlijk gewoon wat hij voor zich had, iets wat Lips net iets minder speciaal vond dan de naar Frankrijk uitgerukte verslaggevers. Die maakten een reportage als een zomervakantie in la douce France. Hun enthousiasme kende geen grenzen, het licht was magnifiek en de bijtjes gingen van bloemetje naar bloemetje. De boomstronk stond er nog steeds. “In een veldje dat drie weken terug nog een heel gewoon veldje was.”

Met de boomwortels verbeeldde Van Gogh zijn getroebleerde bestaan, volgens de experts. Want wat schreef Vincent in zijn laatste brief aan broer Theo? ”Mijn leven is aan de wortel aangetast.” Een deskundige van het Van Gogh Museum wees erop dat de takken waren afgehakt voor hakhout, wat heel traumatisch moet zijn geweest voor de boom.

Een door Nieuwsuur geconsulteerde boom- en bos­historicus had vergeefs naar deze plek gezocht, vertelde hij vanuit een bos in Baarn. De vondst noemde hij ‘frappant’. “Van Gogh heeft niet zomaar wat geschilderd.”

Volgens de ontdekker weten we nu voor eens en voor altijd wat Van Gogh op zijn allerlaatste dag heeft gedaan. “Schilderen. Zoals elke dag.”

