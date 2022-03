Wat speelden Lady Gaga en The Nits? Op de gevel van Paradiso hangen hun geheugensteuntjes

Sommige artiesten krabbelen even snel op een papiertje welke nummers ze die avond gaan spelen, anderen maken een keurig geplastificeerde setlist. Op de gevel van Paradiso hangen de setlists van tientallen artiesten die er de afgelopen jaren optraden nu dwars door elkaar.

Bob Dylan gebruikt nooit een setlist. Zelfs zijn begeleiders hebben geen idee wat hij tijdens een concert gaat doen, hij speelt gewoon wat er die avond bij hem opkomt. Zo zijn er niet veel in de popmuziek. De meeste artiesten en groepen spelen tijdens een tournee avond aan avond dezelfde nummers, vaak ook nog in dezelfde volgorde.

Op de avond zelf, kort voor het concert, bepalen wat het gaat worden, komt ook voor. Maar in beide gevallen staan de songs op papier, meestal een A4'tje, dat als geheugensteun op strategische plekken op het podium wordt opgehangen en waar meestal ook de mensen van het licht en geluid een exemplaar van krijgen.

Popquiz

Een setlist heet zo’n lijstje in de popmuziek, ook in Nederland en andere niet-Engelssprekende landen. Het podiumpersoneel van Paradiso – in jargon: de stage crew – verzamelt die setlists al jaren. Lichtman Tom Telman, die al twintig jaar in Paradiso werkt, is de curator van een tentoonstelling van setlists op de voorgevel van het gebouw.

Telman moet een beetje lachen om die deftige term curator. “Al te veel moet je je niet voorstellen van de collectie, hoor. Die setlists worden niet heel zorgvuldig verzameld en bewaard. Achter het podium is een techniekhok waarvan de wanden volhangen met lijstjes van Paradisoconcerten. Ik dacht dat ze misschien nog eens konden worden gebruikt bij een popquiz, maar eerst hebben we deze tentoonstelling.”

De wanden van het techniekhok direct achter het podium hangen vol met setlists van Paradisoconcerten. Beeld Daphne Lucker

Het is een heel informele expositie. Foto’s van setlists zijn vergroot tot A2-formaat en met gaffertape op de gevel geplakt, precies zoals de originelen ooit op luidsprekers of de podiumvloer werden bevestigd.

Geliefde verzamelobjecten

In zijn keuze wilde Telman recht doen aan hoe breed het Paradisoprogramma is en dus hangen op de gevel setlists van oude én jonge artiesten, van bands van dichtbij en ver weg. Een lijst in het Japans werd opgesteld door de vrouwen van het Japanse rocktrio Shonen Knife. Aansluitend bij de actualiteit is er een setlist in het Oekraïens van de ook vrouwelijke groep Dakh Daughters uit Kiev.

Soms bevat een setlist meer dan alleen songtitels. Op de lijst van een concert van de in 2019 overleden New Orleanslegende Dr. John staat bij elk nummer ook de toonsoort vermeld. De setlist van de Amerikaanse zangeres Jojo bevat nog veel meer aanwijzingen. Er staat niet alleen op wanneer ze het woord tot het publiek moet richten, de te spelen nummers zijn ook opgedeeld in blokjes met intrigerende namen als ‘Turn Up Moment’ en ‘Sexy Moment’.

De bekendste artiest van wie in de expositie een setlist is opgenomen is Lady Gaga, die in 2009 optrad in Paradiso. Onder fans van zulke grote artiesten zijn setlists geliefde verzamelobjecten. In het tijdperk voor internet waren ook concertrecensenten er dol op. Tegenwoordig maken zij dankbaar gebruik van de website setlist.fm, bijgenaamd ‘the setlist wiki’, waar informatie over concerten van over de hele wereld te vinden is. Vaak al heel snel na afloop van een concert is op de site te lezen wat er precies werd gespeeld.

Paradisolichtman Tom Telman werkt ook al lang voor popgroep de Nits. Vanzelfsprekend heeft hij ook daar een setlist van uitgekozen voor de tentoonstelling, van een concert van 20 maart 2014. De groep bestond toen veertig jaar, ter gelegenheid waarvan de leden in Paradiso door burgemeester én fan Eberhard van der Laan tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd.

De gevelexpositie is tot 14 april te zien op de voorgevel van Paradiso. De setlists zijn ook te bekijken op paradi.so/setlists.