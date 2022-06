Wat is wijsheid bij de bierdouche: optreden staken of negeren?

Zangeres Ilse DeLange neemt de bierdouche in ontvangst tijdens Eurosonic Noorderslag in 2015, na het winnen van de Popprijs met The Common Linnets. Beeld PAUL BERGEN/ANP/Kippa

Rapper Bob Vylan pakte het laatst op het Zeeuwse festival Vestrock drastisch aan. Geraakt door een beker bier uit het publiek werd de Brit zo boos dat hij begon te slaan met een microfoonstandaard en vervolgens het podium verliet. Zijn Nederlandse collega Bizzey weigerde verder te gaan totdat de beveiligers een biergooier hadden verwijderd en volkszangers Mart Hoogkamer en Yves Berendse braken hun optredens af na een ongewenste plens pils.

De bierdouche is een Nederlands fenomeen waarmee voornamelijk zangers in het feestcircuit te maken krijgen. Het is vervelend voor de artiest, die vaak dezelfde avond nog een of twee korte optredens moet doen. Het is ook gevaarlijk, omdat de combinatie met de apparatuur op het podium kan leiden tot kortsluiting. In contracten nemen veel artiesten standaard op dat ze opstappen als ze worden bekogeld met bier. Terecht?

Omgekeerde wereld

“Ik vind het volkomen logisch dat een artiest dit niet pikt en vertrekt,” zegt Jos Baltus, die met zijn bedrijf Partybooker.nl artiesten koppelt aan organisatoren van evenementen. “Als iemand mij tijdens mijn werk bekogelt, ben ik toch ook weg? Het is de omgekeerde wereld om de artiest de schuld te geven.”

Baltus heeft vijftien jaar ervaring als booker en ziet de oplossing in de beveiliging. “In onze standaardovereenkomst staat dat er twee man beveiliging voor de artiest moet zijn, anders komen we niet. In de praktijk zijn die mensen er wel, maar die staan dan bij de deur, of lopen ergens de boel te bedaren.”

“Zet als organisator dranghekken voor het podium, zet er twee man neer die over de hoofden van de mensen kunnen kijken en je hebt 90 procent van de problemen voorkomen. Laat ook de bezoekers weten dat zij aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Voor een half uur Mart Hoogkamer ben je tegenwoordig bijna 10.000 euro kwijt. Als je hem dan nog van het podium kogelt, wordt het een duur biertje.”

Persoonlijke aanval

Jake Hampel, die met zijn bedrijf Star Security Services beveiligers levert aan evenementen, onderschrijft de woorden van Baltus. “Beveiliging werkt preventief, maar voor een organisator is het op het eerste oog niet aantrekkelijk; het drukt op de omzet. Terwijl het wel de kwaliteit van je feest bepaalt.”

“Biergooiers moet je meteen aanpakken. Vooraf laten weten wat de gevolgen zijn en als het toch gebeurt: pik ze eruit, verhaal de schade en ontzeg ze voor een jaar de toegang tot de locatie.”

Makkelijker gezegd dan gedaan, meent Rudy Havermans, manager van Rowwen Hèze. Ook hij spreekt uit ervaring, maar ziet allerminst een oplossing voor het fenomeen. De Limburgse band gaat heel anders om met de bierdouche dan een artiest als Mart Hoogkamer. “Wij staan er ook niet om te springen om bier over ons heen te krijgen, maar het gebeurt en wij dealen daarmee.”

“Ik denk dat artiesten het niet moeten zien als een persoonlijke aanval. Ik weet dat collega's het contractueel vastleggen en daarmee het volste recht hebben om te stoppen na een bierdouche, wij doen dat niet. Wij willen niet de andere 98 procent van het publiek straffen.”

Na 30 seconden opstappen

Havermans maakt bij de bierdouche onderscheid. “Je hebt mensen die een artiest willen uittesten, of het zijn mensen die zin hebben om te zieken. Je hebt ook de collectieve ontlading, dat is bij ons meestal het geval. Als de band bij liedjes als Bestel Mar of Limburg op een bepaald punt belandt, dan vliegt alles wat men vast heeft de lucht in. Daardoor krijg je soms ook onbedoelde voltreffers op het podium.”

De manager van Rowwen Hèze gelooft niet dat een adequate beveiliging het probleem oplost. “Dat is de grootste bullshit. Ik zie het ook gebeuren bij Vrienden van Amstel Live of de stadionconcerten van Guus Meeuwis, waar veel security aanwezig is. En zelfs met hulp van camerabeelden pik je niet zomaar een biergooier uit het publiek. Je kunt de prijs omhoog gooien, maar al maak je een biertje 5 euro, dan nog zullen mensen ermee gooien.”

Accepteer het en vestig er als artiest vooral niet de aandacht op, dat is volgens Havermans de beste optie. “Nu lees je overal dat een bepaalde artiest na 30 seconden opstapt, dan loop je de kans dat bij je volgende optreden iemand denkt: even kijken of ik dat record kan verbreken.”

“Wij hadden op ons jaarlijkse Slotconcert Kenny B, die had ik gewaarschuwd: ‘Zeg er maar niets over, negeer het als het gebeurt.’ Hij had geluk, er werd niets gegooid. Hij was klaar en zei tegen het publiek: mij was verteld dat jullie veel met bier gooien, maar daar heb ik niets van gemerkt. Hij kréég me toch een partij bier over zich heen...”