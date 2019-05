Beau en de Veteranen Beeld RTL 4

Wat is er toch met Beau van Erven Dorens aan de hand? Zelden heeft Lips meegemaakt dat een presentator na jaren van malle spelletjes en quizzen schijnbaar vanuit het niets zó z’n draai heeft gevonden.

Naast The Amsterdam Project, The Rotterdam Project, twee seizoenen Beau Five Days Inside en onlangs Caveman, kon Beau en de Veteranen er blijkbaar ook nog bij. Ook dit is geen luchtige kost. Van Erven Dorens trekt met zeven veteranen met een posttraumatische stressstoornis naar Noorwegen om te kijken of die te verlichten valt.

Aan een warming-up doet Van Erven Dorens niet. Hij laat de verhalen van de veteranen je vanaf het eerste shot bij de kladden grijpen, om je een uur later gedesillusioneerd achter te laten. Door het oorlogstrauma dat de veteranen op missie opliepen, staan ze continu onder spanning en leiden velen een teruggetrokken bestaan. “Wij hebben geen lontje meer,” zegt Harold. “Ik kan ineens in razernij ontsteken.” Aan een Noors fjord zal precies dat gebeuren.

Ook de interviews bij de veteranen thuis zorgen voor diepgang. Van Erven Dorens laat wederom zien dat hij uitermate geschikt is om gevoelige onderwerpen met respect en kalmte aan te vliegen. Hij zaagt niet door, maar stelt korte vraagjes zoals een vriend dat zou doen. Alina, die in de jaren negentig uitgezonden werd naar Kosovo, vertelt hem bijvoorbeeld dat ze op de bank in de huis­kamer slaapt. “Maar waarom slaap jij dan niet boven?” vraagt Van Erven Dorens bijna bezorgd. “Hier kan ik waken en alles in de gaten houden.” Duidelijk.

Een pijnlijk punt dat de veteranen aansnijden, is dat het wat hen betreft zwaar ontbreekt aan waardering vanuit de maatschappij. Beau en de Veteranen zou daar zomaar een beetje verandering in kunnen brengen.

