Wat is er nog naast Bach? Vijf muziektips om in de kerstsfeer te komen

De kerstdagen komen eraan. Voor sommige mensen is dat reden in bed te gaan liggen, met een kussen stijf op het hoofd gedrukt, in de hoop dat het allemaal snel voorbij zal zijn.

Anderen halen de nepkerstboom van zolder, kijken of de lichtjes het doen, of de piek nog heel is en of het engelenhaar zo langzaamaan niet aan vervanging toe is. Minstens zo belangrijk is de vraag welke muziek ze gaan draaien, want zeg nou zelf, het is best een beetje raar om de hele dag in totale stilte naar die kerstboom te zitten staren.

Voor wie moeite heeft met kiezen, is hier een top vijf.

1. Johann Sebastian Bach

Weihnachts-Oratorium

Geen ontkomen aan natuurlijk. Bach is de componist der componisten en dus is zijn Weihnachts-Oratorium de kerstmuziek der kerstmuzieken. Het is een eenvoudige rekensom. En er is weinig tegenin te brengen. Zodra de pauken in Jauchzet, frohlocket! beginnen te roffelen en de blokfluiten, hobo’s en trompetten aan het jubelen slaan, is het net alsof al het kwaad uit de wereld is verdwenen. De titel Weihnachts-Oratorium is overigens mis­leidend. Het stuk, dat in zijn geheel drie uur duurt, bestaat uit zes cantates, waarvan alleen de eerste en de tweede voor de kerstdagen zijn bedoeld.

Een aanbevolen uitvoering is die door La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken. Mooi zijn ook die met Masaaki Suzuki, Nikolaus Harnoncourt en John Eliot Gardiner.

2. On Christmas Day

New Carols from King’s

Sinds 1918 verstrekt de artistiek leider van het beroemde Choir of King’s College (horend bij de universiteit van Cambridge) jaarlijks aan een componist de opdracht een kerstlied te schrijven. Dat wordt dan uitgevoerd tijdens het Festival of Nine Lessons and Carols op de avond voor Kerstmis. De vorige maand overleden koor­dirigent Stephen Cleobury heeft veel aan deze traditie bijgedragen. Op de dubbel-cd On Christmas Day staan nieuwe carols die hij heeft besteld bij componisten van naam en faam, onder wie Judith Weir, Alexander Goehr, Harrison ­Birtwistle en Thomas Adès. Het is een bonte verzameling, die reikt van de oorvriendelijkheid van Weir tot de schurende dissonanten in The Gleam van Birtwistle – mooie multifunctionele muziek, want ook geschikt om het te lang plakkende bezoek een subtiele hint te geven.

3. The Three Tenors

Christmas

De drie beroemdste tenoren van de twintigste eeuw namen in 2000 gezamenlijk een kerst-cd op, vol bekende klassiekers als White Christmas, The Little Drummer Boy, Winter Wonderland en Silent Night. Zelfs Lennons Happy Xmas (war is over) ontbreekt niet.

De cd is goed voor een onbedaarlijk goed humeur, al is daarvoor wel enig gevoel voor camp noodzakelijk. Opmerkelijk blijft hoezeer Carreras hier als Willy Alberti klinkt.

4. Hector Berlioz

L’enfance du Christ

Oratorium van het Franse genie Hector Berlioz, wiens muziek in zijn eigen tijd in Parijs niet altijd met evenveel enthousiasme werd ontvangen. L’enfance du Christ was een uitzondering, al ontstak Berlioz ook ditmaal in toorn, omdat hij vond dat critici die schreven dat hij ditmaal mildere tonen dan gebruikelijk had aangeslagen bossen peterselie in hun oren hadden. Hoe dan ook, de muziek is schitterend, rijk en vervoerend en de luisteraar kan er vele jaren mee vooruit.

Dirigent Philippe Herreweghe maakt een heel mooie opname. Berliozspecialist Colin Davis legde het werk drie keer vast; de derde is de ­beste.

5. Michael Praetorius, Jan Sandström

Es ist ein Ros entsprungen

De bekendste harmonisatie van Er is een roos ontsprongen is van Praetorius en stamt uit 1609. De Zweedse componist Jan Sandström maakte er in 1990 met Det är en ros utsprungen een zeer etherische en ruimtelijke ambientversie voor twee koren van – helemaal muziek van nu.

De ideale uitvoering is die van Voces8.