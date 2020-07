Op1 Beeld NPO 1

Wat is eigenlijk de tussenstand van De Talkshowoorlog? Onder meer aangevuurd door strijdlustige taal van enkele collega-beroepskijkers, was Lips er afgelopen herfst bijna in gaan geloven. Hij speurde de slagvelden af: waren er al krijgsgevangen gemaakt in de slag tussen Eva Jinek en de duo’s van Op1? Was er sprake van spionage achter de vijandelijke linies? Wie boekte terreinwinst?

Maar nu de tweetallen van NPO1 elkaar zo snel afwisselen en Beau van Erven Dorens het van Eva Jinek heeft overgenomen op RTL, was hij even kwijt wie ook weer aan de winnende hand is. Dat vond hij wel rustig. Zo kon hij de afgelopen weken ontspannen kijken hoe groot de kracht van Sophie Hilbrand als gespreksleider is geworden. En hoe Sander Schimmelpenninck groeide in zijn rol.

Inmiddels is de zomervakantie aangebroken. Die leidt tot een tijdelijke herschikking aan de NPO-tafel. Dinsdag debuteerden Margje Fikse en Kefah Allush namens de EO. Ze vervangen Giovanca Ostiana en Tijs van den Brink, niet toevallig het minst overtuigende koppel van de vijf.

Omdat alle begin moeilijk is, verbond Lips nog geen ­grote conclusies aan het optreden van Fikse, vaardig radiopresentatrice van Dit is de Dag en Allush, winnaar van de Sonja Barend Award voor het beste tv-interview voor zijn programma De Kist.

De twee moesten duidelijk wennen. Ze raffelden het eerste gesprek over de martelkamers van de zware criminaliteit af en oogden ongemakkelijk bij het blokje ‘grappige filmpjes’ halverwege. Maar toen het gesprek op racisme in het voetbal kwam, kwam het programma los. Allush – duidelijk meer een menselijk interviewer dan een zakelijk ondervrager – stelde invoelende vragen en Fikse hield de sfeer én de rode draad in de gaten.

Geen oorlog aan tafel. Ook niet op het scherm. Wel een degelijk debuut.

