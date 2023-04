Wat is beter: de film of de serie?

Tv-serie Grease: Rise of the Pink Ladies (2023) Beeld Paramount+

Is het een poging om succesnummers uit te melken of toch ook een artistieke uitdaging? Voor veel abonneezenders blijken de oude catalogi van filmmaatschappijen een dankbare bron van inspiratie te zijn. Op korte termijn kunnen de abonnees van de meeste streamingdiensten kennismaken met nieuwe series die bekend in de oren klinken, omdat de oorsprong een bioscoophit op leeftijd is.

Het zijn geen klakkeloze verfilmingen. De nieuwe versie van de filmmusical Grease (1978) loopt op de gebeurtenissen van de film vooruit, het overspeldrama Fatal Attraction (1987) zoomt dieper in op de consequenties voor de betrokken familieleden en in de horrorfilm Dead Ringers wordt de gynaecologentweeling niet – zoals destijds in de film van David Cronenberg uit 1988 – door één acteur (Jeremy Irons) gespeeld, maar door één actrice (Rachel Weisz) met daardoor andere accenten.

Meer reliëf

Nog verder terug in de tijd gaat de serie Django die gebaseerd is op de gelijknamige spaghettiwestern uit 1966 van regisseur Sergio Corbucci. Quentin Tarantino liet zich al door de klassieker inspireren met het eigenzinnige Django Unchained, maar de nieuwe serie is meer schatplichtig aan het origineel. Django wordt nu gespeeld door de Belgische steracteur Matthias Schoenaerts. Het verleden van Django krijgt meteen meer reliëf, onder meer door nieuwe personages.

Matthias Schoenaerts in tv-serie Django (2023). Beeld Canal+

Een van hen wordt gespeeld door de Engelse acteur Nicholas Pinnock, die de burgemeester van de vrijbuitersstad New Babylon speelt. Hij begrijpt waarom Django nu een tv-serie is geworden. “De film heeft een reputatie, maar hoeveel jonge kijkers kennen het origineel? Dat is nergens meer te zien. Voor hen is deze serie een nieuwe ervaring waar zij fris tegenaan kunnen kijken.” Zelf heeft Pinnock de filmklassieker ook niet bekeken. “Mijn personage komt daar niet in voor. Dus waarom zou ik kijken?”

Teruggrijpen

Voordat de streamers de dienst uitmaakten in de wereld van het televisiedrama, had Hollywood al de gewoonte om terug te grijpen op bioscoopsuccessen. De grootste hit was zonder meer de oorlogskomedie M*A*S*H (1972-1983) die beduidend beter werd gewaardeerd dan de gelijknamige film uit 1970 van Robert Altman. Zo was de afscheidsaflevering van de tv-reeks 27 jaar (1983-2010) lang het best bekeken televisieprogramma aller tijden in Amerika.

Dat succes hebben weinig series kunnen evenaren. Hoewel ook de televisievariant van de muziekserie Fame net zo goed scoorde als de gelijknamige film. Westworld, sinds 2016 te zien op HBO, is een ander voorbeeld van een bewerking die meer publiek trok dan de speelfilm uit 1973.

Ed Harris in tv-serie Westworld (2016-2022). Beeld AP

Recent deden ook de prequelseries van Game of Thrones (House of the Dragon ) en Lord of the Rings (The Rings of Power) het uitstekend op HBO Max en Prime Video. Minder succesvolle voorbeelden zijn er ook, zoals Ratched (gebaseerd op de verpleegster uit One Flew Over the Cuckoo’s Nest) en Clarice (een bewerking van The Silence of the Lambs). Die konden niet in de schaduw staan van de oorspronkelijke films.

De trend zet voorlopig door. Diensten als Netflix, Disney+, HBO, Prime Video en SkyShowtime hebben vergevorderde plannen om ook speelfilms als Love Story, Butch Cassidy and the Sundance Kid (onder de titel Butch and Sundance), Blade Runner (werktitel: 2099) en Alien (als prequel van de film uit 1979) in een nieuw jasje te gieten. Ook in het vat zit A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight (een voorloper van Game of Thrones).

Waar misschien het meest naar wordt uitgekeken is het langetermijnproject Harry Potter. De verfilmingen van de boeken van J.K. Rowling waren al gigantische kassakrakers in de bioscoop, maar nu wordt het complete oeuvre weer uit de kast gehaald voor een herstart van zeven televisieseizoenen die heel trouw de boeken zullen volgen. De fans zullen geduld moeten hebben. De totale productie zal minstens tien jaar in beslag nemen. Pas dan kan het vergelijken beginnen. Wat is de beter: de boeken, de films of de tv-series?

Lees ook: Ook Harry Potter krijgt eigen serie en dit zou volgens ons de ideale cast zijn.