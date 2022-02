Wat gunde ik al die mensen weer de magie van de nacht

Een beetje jaloers bekijk ik een foto van een uitzinnig Paradiso, een week geleden. Wat moet het goed gevoeld hebben om de nacht weer een beetje terug te pakken. Om weer eens iets met glitter, iets uitgaan-erigs aan te trekken, om weer in groot gezelschap op dezelfde beats te dansen. Ik hoor de diepe bas de ruimte vullen, ik zie gezichten vol verrukking, ongeduldige voeten in gympen en blokhakken opgespaarde danspassen eruit gooien. Ik hoor harten wild kloppen op het ritme van de nacht, de dj is weer even een god. Ook al was het niet volgens de wet, wat gunde ik al die mensen de magie van de nacht, de tijd waarin je je overdagsheid even af mag leggen.

Ik was de nacht een beetje kwijt, het was puur functioneel donker geworden, om te slapen. Wat had je nog te zoeken in de nacht als je niet langer kon verdwalen op de dansvloeren en aan de togen van de stad, je je niet langer kon verliezen in het fluwelen lichaam, de harige vacht van de nacht. Onder de sterren veranderen de verhalen van toon, de muziek van melodie, omhelzingen en ontmoetingen voelen anders als ze de nacht toebehoren.

Mijn nachtleven speelde zich ooit grotendeels af in Paradiso, ik heb veel van dat soort uitzinnige foto’s in mijn archief. Het begon ooit in mijn tienerjaren met hiphopconcertjes op zondagmiddag, daarna de iets gevorderde dansfeesten en toen brak er een heel decennium aan waarin ik doordeweeks dagelijks de smalle trappen naar het kantoor beklom om maandelijkse programma’s te organiseren, om in de avonduren het ene concert na de andere dansavond mee te pikken. Soms reed ik eerst even naar huis om mijn platenkoffer op te halen om het publiek op te warmen voor een soulconcert.

Een van mijn memorabelste concerten was van Erykah Badu in 2007. Ik wiegde mee vanaf een kruk achter de geluidstafel. Een maandje later zou ik bevallen van mijn zoon. Dat zorgde er ook gelijk voor dat het nachtleven danig werd teruggeschroefd, de middagen op kantoor wisselden zich af met kolven in het hokje van de adjunct-directeur en de nacht werd voor voeden en zorgen.

Mijn laatste keren Paradiso waren afgelopen december, toen de grote dansvloer even tijdelijk fungeerde als een ontmoetingsplek voor studenten creatief schrijven en bekende schrijvers. Het waren bijzonder inspirerende middagen en ik hoop dat die studenten nu ook weer ’s nachts de dansvloer zullen gaan beleven en door het blauwe uur voldaan naar huis slingeren. En zich laten inspireren tot geweldige, of slechte, gedichten en romans over de nacht. Want ik vrees dat het nachtleven ontbreekt in de literatuur van de laatste tijd. Voor nu is mijn nachtleven een herinnering in een stukje proza.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

