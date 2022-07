Wat gaat er om in het hoofd van een bedrieger? Een hoop, stelde Lips

In de tweede aflevering kwam Frédéric Bourdin aan bod, die door de jaren heen zo’n 500 valse identiteiten heeft aangenomen. Beeld KRONCRV

Weggestopt in de krochten van de NPO-programmering zit In het brein van de bedrieger, een 6-delige documentaireserie van KRO-NCRV, waarin een poging wordt gedaan om te begrijpen wat er omgaat in het hoofd van een meesteroplichter. Een hoop, zo leerde Lips.

Oplichters, of in het Engels ‘con-artists’ (wat suggereert dat bedriegen een kunstvorm is) staan de laatste tijd nogal in de belangstelling. Op Netflix zijn Inventing Anna en The Tinder Swindler hits, en het aantal list-en-bedrogpodcasts is niet te tellen. Kennelijk spreken ze tot de verbeelding, mensen die alles en iedereen om de tuin kunnen leiden.

In het brein van de bedrieger kiest niet het verhaal, maar de machinaties in de hersenen van de oplichters als insteek. Dit gebeurt in een James Bondachtig gebouw in het poollandschap, waar een neurowetenschapper, een gedragsdeskundige en een forensisch psycholoog de bedriegers aan een onderzoek onderwerpen.

In de tweede aflevering was dit Frédéric Bourdin, die door de jaren heen zo’n 500 valse identiteiten heeft aangenomen. In 1994 leefde hij vijf maanden bij een Amerikaans gezin, waar hij zich voordeed als hun vermiste zoon.

Lange gesprekssessies geven het beeld van een man die hunkert naar liefde en daarom steeds iemand anders zegt te zijn. Een droevig verhaal: ongelukkige jeugd, laag zelfbeeld, vult u maar in.

Het werd Lips niet geheel duidelijk wat de meerwaarde was van de neurowetenschappelijke proefjes, of van de analyse van zijn lichaamstaal. Ja, er schijnt wat te gebeuren in de mimiek van mensen die liegen, maar of je harde conclusies kunt verbinden aan het fronsen van wenkbrauwen, dat leek Lips sterk.

Uiteindelijk was het vooral de eenzaamheid van Bourdin die indruk maakte. En de ambitie van de documentairemakers, die het toch maar voor elkaar kregen om zes professionele leugenaars voor de camera iets van de waarheid te laten spreken.

Reageren? hanlips@parool.nl.