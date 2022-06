Wát er precies zo oneerlijk is aan de pensioenen, bleef onduidelijk op Omroep Max

Cees Grimbergen in Zwarte zwanen: geen verhelderende televisie. Beeld Omroep Max

Televisie hoeft niet altijd makkelijk te zijn, maar het helpt wel als het dan toch tenminste begrijpelijk is. Lips moest dinsdagavond primetime alle zeilen bijzetten toen hij zat te kijken naar Zwarte zwanen, waarin Cees Grimbergen de kijkers van Omroep Max behaagde. Over de pensioenen ging het, en dat het allemaal zo oneerlijk is.

Lang verhaal kort: Lips begreep er net te weinig van om het echt goed te kunnen volgen. Het jargon ging hem boven de pet, de redeneringen gingen te snel. Er was iets aan de hand en de pensioenfondsen kwamen er niet best van af, daar kwam het op neer. In beeld waren vlezige mannen die iets uitlegden wat de deelnemers aan de grote grijze pensioenopstand niet wensten te accepteren.

Ach, die pensioenen. Lips wil best toegeven dat er soms maanden voorbijgaan waarin hij er geen enkele coherente gedachte aan wijdt. Terwijl ook Lips hoopt ooit een mooi bedragje voor zijn oude dag bij elkaar te hebben gespaard en het beter zou zijn als hij precies wist hoe het nu ook alweer zat met het al veertien jaar niet indexeren van de pensioenen.

Wouter Koolmees, als oud-minister de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de pensioenen, wilde het wel uitleggen. Ha, dacht Lips, daar heb je de verlossing. Maar terwijl de duizenden miljarden euro’s heen en weer flitsten, was de begrijpelijkheid ver te zoeken. Grimbergen sputterde onverrichter zake nog wat over de zuinigheid en de onredelijke buffers van de pensioenfondsen.

Zwarte zwanen is doelgroepentelevisie in optima forma, belangenbehartiging met een draaiende camera. Actiejournalistiek voor bejaarden, hoewel Grimbergen in het begin van de uitzending nog even opperde dat bij al dat geklaag over de pensioenindustrie ook enige relativering paste. De presentator beheerst de materie, dat is duidelijk, maar dat levert nog geen verhelderende televisie op.

