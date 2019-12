Wat een gemiste kans: Marcel van Roosmalen als talkshowhost

De Wereld Draait Door. Beeld NPO 1

Het was maandagavond de avond van Jeroen Pauw. Eerst was hij Omroepman van het Jaar geworden en vervolgens kondigde hij aan te stoppen met zijn dagelijkse talkshow Pauw.

Daar moesten ze even van bijkomen, vooral op de publieke omroep, al kon Beau er op RTL ook niet omheen.

In DWDD was onder meer Paul Witteman te gast, die al eerder het talkshowbijltje erbij neer had gegooid: “Jeroen zei vaker dan ik dat hij wat anders wilde, maar ik ben er toch eerder mee gestopt.”

Tegenover Witteman keek Marcel van Roosmalen nors zwijgend voor zich uit terwijl het gesprek werd verlegd naar de diverse duo’s die Pauw volgend jaar gingen opvolgen. Op de vraag of zo’n duo zou werken, antwoordde Van Roosmalen: “Het zou kunnen. Het zou ook niet kunnen.”

Net toen Lips zich afvroeg waarom hij daar zat, bleek dat Van Roosmalen een van de mensen was die waren benaderd als helft van een duo. Toen Van Nieuwkerk vroeg waarom hij het niet was geworden, kwam Van Roosmalen met een hilarisch droge uiteenzetting over zijn mislukte sollicitatie als talkshowhost.

In Pauw hoopte Jeroen Pauw zelf makkelijk weg te komen door doodleuk doping in Rusland als belangrijkste nieuws van de dag aan te kondigen. Gast Tom Egbers ­tackelde hem professioneel: “Het nieuws van de dag wordt door jou beheerst. Waarom stop je?” Pauw antwoordde dat hij weleens van die tafel weg wilde ‘en niet als een moeder met thee wachten tot jullie thuiskomen met verhalen. Ik wil ook naar buiten’.

Ondertussen dacht Lips vooral wat een gemiste kans het was dat Marcel van Roosmalen geen talkshowhost wordt. Al was het maar vanwege zijn gortdroge motto: het hoeft niet altijd even vrolijk.

