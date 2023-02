Wat de verpletterende pianist András Schiff komt spelen, blijft voor iedereen tot het laatst een verrassing

András Schiff in Bologna, december 2021. Beeld Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images

Waarom willen we drie jaar, twee maanden en tien dagen van tevoren al weten welke Beethovensonate iemand komt spelen? András Schiff vroeg het zich hardop af terwijl hij zondag zijn recital inleidde op het podium van de Grote Zaal van het Concertgebouw. Hij informeert niemand over de muziek die hij meeneemt. Je boekt deze pianist, en hebt dan af te wachten.

“Ik wist vanmorgen nog niet wat ik vanavond zou uitvoeren,” zei Schiff, staand naast de vleugel. Het repertoire hangt af van de akoestiek die hij aantreft, het instrument en van de inspiratie die hij heeft. Hij noemde zelfs het woord improvisatie. Dat was een tikkeltje gechargeerd, het programma zat minutieus en intelligent in elkaar: een avond waarin Bach, Mozart, Haydn en Beethoven zij aan zij stonden.

De kern van de zaak

Schiff spreekt sinds kort tijdens zijn concerten. Hij plaatst de componist in een context en gaat quasinonchalant over op vakkundige woorden die de noten inleiden. Niets hoogdravends, wel de kern van de zaak, en ook een smakelijk detail over de rebelse Beethoven – alles in een voortreffelijke vertelmodus, niet ongeestig bovendien.

Met een facsimile van Bachs Wohltemperierte Klavier onder de arm neemt Schiff zijn plaats in, dit om te benadrukken dat Bach de grootste is. Hij bladert en wijst op de zwierige lijnen in het handschrift. Vervolgens klinken het Ricercar a 3 uit het Musikalisches Opfer, en, nog verrassender, het Capriccio BWV 992 van een 19-jarige gedecideerd, majestueus, warm en volledig soepel bij Schiff. Mozarts Fantasie in c-klein: idem.

András Schiff lijkt nu, op zijn 69ste, op de toppen van zijn kunnen. Haydn brengt hij virtuoos en vrijmoedig, in Beethovens Bagatellen opus 126 zorgt de linkerhand voor het volmaakt omfloerste geluid, de rechter speelt zo zachtjes parelend dat je optimaal verleid wordt. Je begrijpt niet hoe hij het doet. Absoluut verpletterend.