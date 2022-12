Wat Caroline van der Plas zegt klinkt mooi, maar blijkt vaak lulkoek te zijn

In Medialogica werden de stellige beweringen van Caroline van der Plas ontkracht of genuanceerd. Beeld HUMAN

Lips had zondagmiddag bij Buitenhof ‘trendvoorspeller’ Lidewij Edelkort haar totaal onbegrijpelijke en onbewijsbare vaagtaal horen debiteren en vroeg zich af hoe zo’n vrouw daar toch al zo lang mee wegkomt. Die avond keek hij naar een aflevering van Medialogica over het fenomeen Caroline van der Plas, met als titel ‘Boer, Burger, Beeldvorming’, en meende enige overlap te ontwaren.

Lips hoopte een antwoord te krijgen op de vraag waarom deze vrouw met haar eeuwige sjaal zo populair is, maar dat bleek niet de insteek te zijn. In plaats daarvan werd getracht haar stellige beweringen te ontkrachten, of van nuance te voorzien.

Dat Van der Plas een marketingachtergrond heeft wist Lips al, en dat ze wat losjes met de feiten omgaat om haar punt te maken verbaasde ook niet. Ook onderhoudt ze warme banden met de agrarische sector, maar een lobbyist voor die sector, nee, dat is ze absoluut niet, zei Van der Plas beslist.

Het plan om een politieke partij te beginnen kwam voort uit de wens om het perspectief van de boer meer naar voren te laten komen, de Tweede Kamer diende als ‘lanceerplatform’. Daarmee doet ze precies wat ze haar tegenstanders, zoals dierenrechtenorganisatie Wakker Dier, verwijt: één kant van het verhaal belichten. “Ze helpt onze achterban om woorden te geven aan wat ze zelf voelen,” zegt de mede-oprichter van de BBB. Ja, dacht Lips, dat is wel zo’n beetje wat een volksvertegenwoordiger zou moeten doen, al zou het helpen als ze die achterban geen valse voorstelling van zaken zou geven.

Wat dat betreft verschilt Van der Plas niet zoveel van Edelkort: als je ze hoort praten denk je: klinkt mooi, als je er wat langer over nadenkt blijkt het vaak lulkoek te zijn.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.