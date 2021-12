Wat Caroline van der Plas deed, heet in voetbaltermen een schwalbe

Caroline van der Plas geeft de media een veeg uit de pan.

Vorig jaar rond deze tijd wist Lips nog niet wie Caroline van der Plas was, inmiddels zitten de contouren van haar hoofd ingebrand in het beeldscherm van zijn televisietoestel. Zelden was de leider van zo’n klein partijtje zo vaak op de buis als Caroline (spreek uit: kè-ró-laain) van der Plas van de BBB.

Dat is geen verwijt aan haar, het zegt hoogstens iets over de dynamiek in medialand, waar elk nieuw gezicht met een ‘afwijkend, fris geluid’ als nieuwe messias wordt onthaald, wat dan weer zorgt voor winst in de peilingen, en uiteindelijk tot reflectieve essay’s over de vraag of media niet onevenredig veel aandacht hebben besteed aan politicus X. Zie ook: Rita Verdonk, Henk Krol, Thierry Baudet.

Vooruitlopend daarop vroeg NRC onlangs aan Eva Jinek of zij niet te vaak politici van rechtse splinterpartijen aan tafel had. Doodnormale vraag, doodnormaal antwoord (‘nee’). Maar daar dacht Van der Plas anders over. In een Kamerdebat noemde ze het ‘bizar’ dat ‘sommige journalisten met een voor hen onwelgevallige mening (...) de persvrijheid willen inperken’. Op Twitter voegde ze daar aan toe dat ‘we ook nog zoiets hebben als ‘vrijheid van meningsuiting’.

In voetbaltermen heet zoiets een schwalbe, in gewone boeren-en-burgertaal heet het aanstellerij.

De enigen die Van der Plas naar de troon steken wat betreft omnipresentie in de media zijn de Meilandjes, en ook die zouden nu ten prooi vallen aan ‘cancel culture’, nadat moeder Erica zich kritisch had uitgelaten over de islam. Meerdere bedrijven schortten hun samenwerking met de Meilandjes op, waarna Geert Wilders twitterde: ‘Hou op met het sarren en boycotten van de Meilandjes. (...) De vrijheid van meningsuiting gaat boven alles.’

Lips gaat turven hoe vaak Van der Plas en de Meilandjes komende maand op tv zijn en gokt dat het wel mee zal vallen met de inperking van hun vrijheid van meningsuiting.

