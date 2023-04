Wat begon als een lockdownprojectje werd een missie: schrijver Lex Boon wil vermist schilderij opsporen

Voor zijn boek over gestolen Van Goghs kwam schrijver Lex Boon op het spoor van een vermist schilderij van de Noorse schilder Martin Borgord. Dat hoopt hij nu eigenhandig terug te vinden. ‘Zo probeer ik kunstdetectives wat beter te begrijpen.’

Het was tijdens de lockdown, schrijver en freelance journalist Lex Boon zat al twee weken thuis met drie kleine kinderen, en toen werd op de radio een persconferentie aangekondigd door Singer Laren: er was iets gestolen. Boon spitste direct zijn oren.

“Ik heb eerder al eens geschreven over het tragische lot van de schilderijen die uit de Kunsthal in Rotterdam zijn gestolen. Maar destijds heb ik de persconferentie gemist; dit voelde als het begin van een groot verhaal en nu kon ik er wel vanaf het begin bij zijn.” Met een lach: “En ik had gewoon avontuur nodig, ik zat al weken thuis te duplo’en.”

Het was 30 maart 2020. Een dag eerder was Vincent van Goghs Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar met bruut geweld ontvreemd uit Singer Laren, een schilderij dat in bruikleen was van het Groninger Museum. Boon toog terstond naar Laren, waar hij uiteindelijk ook aan de praat raakte met museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm.

“Hij had het heel zwaar die dag, ik had echt met hem te doen. Ik wilde hem graag geruststellen, en ben thuis gaan uitzoeken hoeveel Van Goghs er gestolen zijn, hoeveel daarvan zijn teruggevonden en hoeveel tijd daartussen zat. Het antwoord bleek nog niet zo makkelijk te vinden, want het wordt niet centraal bijgehouden. Toen had ik een lockdownprojectje.”

Lex Boon. Beeld Hilde Harshagen

Lekke band

Toen Boon in de avonduren internationale krantenarchieven ging doorspitten, stuitte hij op het ene na het andere fantastische verhaal. “In de jaren 70 stond een dronken zeeman met een grote liefde voor Van Gogh voor het huis van Theo en Vincent in Montmartre. Dat was oud en vervallen, en die zeeman vond dat er een eerbetoon moest komen. Toen is hij met zijn dronken harses naar Museum Jeu de Paume gelopen, heeft daar een ruitje ingeslagen en een Van Gogh van de muur gehaald. Hij heeft het huis van de Van Goghs niet gehaald, een paar straten verder is hij opgepakt.”

De Amsterdamse beroepsinbreker Octave ‘Okkie’ Durham roofde in 2002 twee schilderijen uit het Van Gogh Museum door een ladder tegen de gevel te zetten en met een moker een raampje in te slaan. “Dat verhaal kennen de meeste mensen wel, maar in 1991 – en dat is bijna iedereen alweer vergeten – zijn er met hulp van binnenuit twíntig Van Goghs uit het Van Gogh Museum gestolen.”

“De vluchtauto kreeg alleen een lekke band en de dief raakte in paniek. Toen heeft hij de auto bij het Amstelstation geparkeerd en de nachtbus naar huis genomen. Een uur later waren de schilderijen weer terug.”

Alle fantastische verhalen worden samen een boek, dat volgend jaar moet verschijnen bij Meulenhoff. “Lentetuin vormt de rode draad in mijn boek. We weten weliswaar wie de dader is – hij is vorig jaar tot acht jaar cel veroordeeld –, maar het doek is nog altijd niet terecht. ”

Kunstdetectives

Wat wel bekend is, is dat het schilderij na de diefstal in handen is gekomen van een drugscrimineel, met het idee het te gebruiken in onderhandelingen met justitie over strafvermindering. “In het verleden zijn er wel een paar van dat soort deals gesloten, en daarom leeft dat idee in de onderwereld. Maar dat soort deals wordt nu niet meer gemaakt, althans niet officieel, want als dat zou uitkomen, worden er morgen weer drie Van Goghs gestolen.”

De connectie met de onderwereld bracht Boon op het spoor van zogenaamde ‘kunstdetectives’. “Arthur Brand denkt – hij kan niet zeggen waarom – dat Lentetuin binnen en of twee jaar boven water zal komen, maar waarschijnlijk is dat te laat voor mijn boek. Ben Zuidema, een 85-jarige kunstdetective uit Limburg met een eigen detectiveschool, wist me te vertellen dat er een verkenning was geweest in Singer Laren, waarbij een ander schilderij was gestolen.”

Boon zocht en zocht maar vond niks, toen gaf Zuidema hem een stapeltje foto’s van het doek om zijn verhaal kracht bij te zetten. “Die waren uit 2007. Het bleek te gaan om een schilderij uit de collectie van Singer dat sinds de jaren tachtig was uitgeleend aan de gemeente Laren en in 2004 uit de raadszaal was gestolen. Dat ontdekten ze pas toen ik ging rondbellen; niemand bij het museum wist dat het schilderij kwijt was.”

Driehoeksverhouding

Het gaat om een schilderij van de Noorse schilder Martin Borgord: Larense vrouw (Griet Smit-Calis) uit 1909, dat, zo ontdekte Boon, niet als gestolen geregistreerd staat bij de database van Interpol. “In Nederland is er maar weinig aandacht voor kunst- en antiekcriminaliteit. Bij de politie zijn er twee personen mee bezig, en jarenlang is er zelfs helemaal niemand mee bezig geweest. In 2000 ging de man die het altijd deed met pensioen en pas in 2006 nam iemand de taak weer op zich. In de database is er dus een gat.”

Via via hoorde Boon dat het museum rond 2008 is benaderd door advocaat Peter Plasman. Die had een cliënt die het schilderij wilde terugverkopen voor 50.000 euro – meer dan tien keer de waarde. “Ze zijn wel gaan praten, maar het is niet tot een deal gekomen.”

Omdat het schilderij niet op een lijst staat, is de kans groot dat het vervolgens in de handel is gekomen en nu ergens bij iemand thuis hangt die niet weet dat het is gestolen. “Het is een zijpad, maar middels dit schilderij probeer ik kunstdetectives wat beter te begrijpen. Die spanning; hoe het voelt om een kunstwerk terug te krijgen.”

“Nu weet ik ook wel dat het mij niet gaat lukken om die Van Gogh terug te halen, maar die Borgord misschien wel. Die is veel minder waard, maar heeft vooral emotionele waarde. Martin Borgord is een belangrijke kunstenaar voor het museum, omdat hij een driehoeksverhouding had met Anna en William Singer, de oprichters van het museum.”

Boon speurt al twee jaar naar het doek, op veilingsites en Marktplaats, bij kunsthandelaars en via de kunstdetectives en hun contacten, maar is nog geen steek verder. “Zuidema raadde mij aan ruchtbaarheid aan de zaak te geven.” Met een lach: “Bij dezen. Ik hoop dat een foto in de krant helpt. Wie meer weet, kan bij mij terecht, bij de gemeente Laren of bij Singer. Ze mogen het ook gewoon afleveren bij de Paroolredactie. Als je het te goeder trouw hebt gekocht, is er niks aan de hand.”