Was je al niet verliefd op de cello, dan word je dat op de biënnale onherroepelijk

Singer-songwriter Ayanna Witter-Johnson is iemand die met haar cello een sfeer creëert en je tot in de kleine uurtjes mee kan nemen. Beeld Melle Meivogel

Een tijdje rondstruinen op de Cello Biënnale geeft een rijk gevarieerd beeld. Benjamin Kruithof liet in Henriëtte Bosmans’ Poème voor cello en orkest nog even soepeltjes horen waarom hij de winnaar was van het Nationaal Cello Concours, editie 2020. Een zelfverzekerde streek, poëzie in de klank en tegelijkertijd een no-nonsensebenadering van de noten.

Of je doet een ontdekking: Zlatomir Fung uit Amerika, drieëntwintig, interessante biografie en dito concertkalender, schudde Tsjaikovski’s Rococovariaties uit z’n mouw. Bijna achteloos, maar ondersteund door een volmaakte techniek. Iemand die met noten strooit alsof ie nooit anders heeft gedaan en intussen een muzikaal verhaal vertelt – een feest.

Onder hetzelfde dak, maar een zaal verder in het Bimhuis, werd ons het andere uiterste voorgeschoteld. In de reeks CELLOFEST komt alles wat niet klassiek is aan bod. Singer-songwriter Ayanna Witter-Johnson zocht het, staand achter haar cello, met een lenige stem in een zwoele lichtgewicht performance. Babbeltje tussendoor, ze is iemand die een sfeer creëert en je tot in de kleine uurtjes mee kan nemen.

Zoet zoemend

Terug in de Grote Zaal: Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker, een instituut dat zijn vijftigjarig bestaan viert. De cello beheerst het gehele bereik van de menselijke stem, het instrument zingt en gonst, is bas en sopraan ineen. In de gezamenlijkheid van twaalf cello’s levert dat een karakteristiek klankbeeld op, geschapen om emoties te vertolken. Eenheid in verscheidenheid.

Het programma van de Berlijners was zo zo, met hier en daar een pareltje. Muziek geïnspireerd op film kwam langs, een Frans chanson, Argentijnse tango, Hymnus van Julius Klengel, hun lijfstuk, daar begon het allemaal mee. De strijkers zitten op het podium in een halve cirkel, zoet zoemend, rijk ronkend, een flitsende solo links, een ingetogen lijntje rechts.

Over de top, twaalf cellisten met een flinke scheut kitsch? Natuurlijk. Te veel van het goede? Absoluut. En toch was dit een van de hoogtepunten tot nu toe, waarin duidelijk werd dat kwaliteit op een prachtig, meervoudig bezet instrument het wint van niet al te sterk repertoire. Het cantabile van de Berliner doet niemand ze na. Was je al niet verliefd op de cello, dan word je het onherroepelijk op de biënnale.

Cello Biënnale Amsterdam: t/m 29/10 in Muziekgebouw aan ’t IJ.