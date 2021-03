Was iedereen maar zo blij met zijn billen als Pieter in Gewoon. Bloot.

Gewoon. Bloot. Beeld NPO 3

Applaus voor het kontje van Pieter! Hij is dik tevreden over zijn billen en dat werkte aan­stekelijk op de kinderen van 11 en 12 jaar die in het nieuwe kinderprogramma Gewoon. Bloot. álles mochten vragen aan Pieter en nog vier volwassen naaktmodellen.

Binnen de kortste keren ging het over de besnijdenis die Pieter heeft ondergaan. Zijn penis zat wat krap in zijn jasje, vandaar. Een eyeopener voor de kinderen, al was een van hen naar eigen zeggen ook besneden. Seniormodel Hans is trots op zijn grijze haren, maar ­verder scheert hij zich overal. Model Emma niet, omdat het zo jeukt. En ze schaamt zich niet. Die beharing is toch puur natuur?

In de verkiezingskoorts van eerder deze maand was al veel te doen om deze serie. Op rechts waren de rapen gaar. Bij de mannenbroeders van de SGP viel dat te verwachten, maar ook de vrijheidslievende PVV en Forum voor Democratie spraken er al voor uitzending schande van.

Thierry Baudet had zijn oordeel alvast klaar toen hij ­hoorde over de penispiercing van een model dat in een volgende aflevering de badjas laat zakken. Volgens ­Baudet schurkte Gewoon. Bloot. aan tegen het promoten van pedofilie. Hij noemde het ‘potloodventerij’ en ‘gadverdamme’.

Lips wachtte rustig even de uitzending af en zag een mooi Deens format waarin puberzorgen van tafel worden geveegd voordat het pubers zijn. Met als bijsluiter nog de waarschuwing dat kinderen zich nooit moeten blootgeven op verzoek van vreemden. “Geen enkele vraag is raar,” zei presentator Edson da Graça. Het hele programma ademt: ieder lijf mag er zijn.

Op NPO 3 begon even later De Racisme Kennistest en daar had Baudet vast ook iets op tegen. Maar hij had nu mooi wel de hele avond om iets op te steken over voor­oordelen.

