Was het verzorgingshuis niet blijer met aardappelwodka dan handgel?

In Keuringsdienst van Waarde was gisteren de vraag: hoe staat het met de aardappel? Niet zo best, althans: als het gaat om frietaardappels. Want de horeca neemt die niet meer af en dus moet er voor 1 miljard kilo frietpiepers (!) een andere bestemming gevonden worden.

Je zou er behangerslijm, wodka of ruitenwisservloeistof van kunnen maken, maar Teun van de Keuken had een beter idee: desinfecterende gel. Want daar is zo’n tekort aan dat de flesjes voor woekerprijzen van de hand gaan.

Dus ging Ersin Kiris langs bij aardappelteler Jan Bitterswijk, bij wie liefst een miljoen kilo piepers lagen te verpieteren. “U heeft aardappels in quarantaine, mag ik 1000 kilo van u?” vroeg Kiris olijk. Dat mocht, tegen kostprijs, en met de piepers in een aanhangwagen maakte Ersin eerst een nogal melige tussenstop waarbij hij friet ging bakken op de parkeerplaats van een tankstation.

Een bierbrouwer was bereid om van de gewassen en gemalen aardappels desinfecterende gel te maken. Maar hij wilde na zijn brouwactiviteiten ook wel even de tussenstadia laten proeven. Zijn aardappelwodka smaakte zo lekker zacht dat Marijn Frank zich hardop afvroeg: “Zouden die mensen in het verzorgingstehuis niet blijer worden van een fles wodka?”

De branchevereniging desinfectiemiddelen dreigde nog roet in het eten te gooien: er moest natuurlijk wel een ‘safety data sheet’ op het flesje en daar hadden ze bij KVW even niet aan gedacht.

Eind goed, al goed: uiteindelijk konden de verslaggevers dozen vol desinfecterende ‘benefrietspray’ aanbieden bij verzorgingstehuizen. Die woordspeling is Lips bereid te vergeven, want hij zag tot zijn plezier niet eerder een program­ma dat zo luchtig én nuttig inhaakte op de corona­crisis.

