Was het optreden van Mia & Don op het Songfestival loepzuiver? De schaterlach van Albert Verlinde om Jan Smit was dodelijk

In deze rubriek schrijven verschillende redacteuren van Het Parool elke dag over wat hen opvalt op tv. Vandaag: de uitschakeling van Mia & Dion bij het Eurovisie Songfestival.

Heeft Duncan Laurence goed naar het NOS Journaal gekeken? De door hem uitgedachte podiumact voor het Songfestival met Mia & Dion op een draaischijf leek warempel wel op het loopje dat Rob Trip en Annechien Steenhuizen elke dag inzetten als ze aan het volgende nieuwsitem beginnen – thuis noemen we het: de rob-trippel.

Dat spatte dus niet van het scherm in de rest van Europa.

Over Rob Trip gesproken, die leek zich al voor het Songfestival begon te voegen in het koor van de critici door in een terugblik op de afgelopen weken te spreken van ‘een valse start’. Veel beter werd het de rest van de avond niet voor Mia & Dion, al verklaarden alle nabeschouwers unisono dat de uitschakeling in de halve finale hen niet aan te rekenen was.

Alle beschuldigende vingers wezen in de richting van het begeleidingsteam en de verantwoordelijken voor het aanwijzen van zo onervaren zangers. Die hadden meer vlieguren moeten maken, zei Nick (van Simon) in Op1. Ook bij Jinek gold het als een kerncompetentie voor de volgende deelnemer namens Nederland: vlieguren.

Al toen de laatste noten van Mia & Dion wegebden, werd bij Vandaag Inside smakelijk gelachen, om niet te zeggen: smalend. Het was vooral het zalvende commentaar van Cornald Maas en Jan Smit dat bij Songfestivalkenner Albert Verlinde zijn bekende schaterlach opriep. “Dit stond als een huis, glashelder, loepzuiver,” zei Smit. De spontane reactie van Verlinde, die in de Vandaag Inside-studio meeluisterde tijdens een reclameblok, was dodelijk.

Cornald Maas en Jan Smit, medeverantwoordelijk voor de uitverkiezing van Mia & Dion, klonken als Songfestivalcommentatoren wel erg betrokken. Zagen we daar het stockholmsyndroom dat slachtoffers van een gijzeling parten kan spelen? Songfestivalfan Frits Huffnagel kwam als verslaggever namens Shownieuws ook niet verder dan de verzuchting dat het in de zaal héél goed klonk.

Het andere uiterste werd gevormd door onvermoede Songfestivalkenners als Johan Derksen en Ronald Molendijk. Andere jaren lopen ze met een grote boog om het Eurovisiecarnaval heen en nu vonden ze het opeens een blamage voor Nederland.

Konden zij even lekker hun gelijk halen! Als Mia & Dion toch waren komen bovendrijven hadden ze om het hardst geroepen dat zij er goed aan hadden gedaan om de noodklok te luiden, zodat het liedje op tijd was opgekalefaterd. De beste stuurlui aan wal speelden een spelletje dat ze niet konden verliezen.

