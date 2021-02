Was het een herhaling? Aan het kapsel van Rutte te zien niet

Persconferentie coronacrisis, NPO 1. Beeld NOS

Was het een herhaling? Aan het kapsel van premier Rutte te zien niet. Het matje van Mark krijgt hoe langer hoe meer een eigen willetje. Speels, ongedurig, rebels misschien zelfs. Stiekem staat het de premier eigenlijk lang niet slecht.



Lips moet bekennen dat hij af en toe een beetje afdwaalde tijdens de zoveelste coronapersconferentie. Die gebarentolken had hij nu wel gezien, de inhoud was repeterend. Bleef over de uitgroei van Rutte. Wanneer zou de schaar erin gaan? Heeft Rutte al een afspraak gemaakt bij de kapper en is ie op 3 maart de eerste? Hoe ga je om met zulke gevoelige voorkennis?



Kom op, Lips, focus even!

Zo gaat het al een jaar nu. Braaf zit Lips iedere zoveel weken weer te kijken naar de premier en de minister die bevestigen wat de dagen tevoren al is uitgelekt. Het is vaker gezegd: een effectieve communicatiestrategie. Maar spannender wordt het er niet van, want zelden hoor je iets wat je nog niet wist.

De verslaggevers in Nieuwspoort worden ook niet energieker. Xander van der Wulp leek vooraf strijdbaar. “We gaan kijken of er genoeg logica zit in de maatregelen.” Zijn NOS-collega deed een dappere poging, maar de vraag was te voorzichtig om de premier in het nauw te brengen.

Het schuurt en het piept, Rutte zei het. De verhaallijn van ‘De Persconferentie, de serie’ lijdt onder hetzelfde euvel: het wordt een beetje sleets. Lips geeft het de scenarioschrijvers te doen: iedereen bedienen, perspectief bieden, inzoomen, uitzoomen. Rutte sprak de kijker direct aan en maakte met ieder van hen ‘persoonlijk’ de afspraak ons nu en straks te houden aan de basisregels. Lips begreep het, maar vroeg zich af hoe Rutte hier in maart weer overheen moet.

