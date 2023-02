Was dit het beste dat het team van Arjen Lubach na twee werkdagen had kunnen bedenken?

Arjen Lubach. Beeld VPRO

Bij grote rampen als de aardbeving in Turkije en Syrië moet Lips altijd aan een van zijn oude tennisvrienden denken. Die verdient bakken met geld als parttime bedrijfscoach, houdt voldoende tijd over om vier keer per jaar op wintersport te gaan en permitteert zich ook nog eens de luxe nieuws als een hinderlijke onderbreking van zijn levensplezier te beschouwen.

Lips schatte in dat hij inmiddels wel weet dat de aarde in den vreemde heeft geschud, maar na die constatering copieus is gaan dineren met zijn nieuwe vriendin.

Lips zou het best ook willen, maar het lukt hem niet. Hij moet kijken. Naar al die bestofte gezichten die radeloos door de straten rennen, naar de verdiepingen van flatgebouwen die als sneetjes brood op elkaar liggen en naar de dronebeelden van per vierkante kilometer geleverde verwoesting.

De actualiteitenrubrieken en journaals leveren voorbeeldig werk. Lips weet inmiddels alles over de langs elkaar schuivende aardschollen en de schier onuitvoerbare reddingsoperaties.

Humor

Om toch even te ontsnappen, koos hij in plaats van voor Jinek voor Arjen Lubach. Was er binnen 48 uur na de schok al humor mogelijk? Lubach waagde een dappere poging. Op zich positief dat Turkije naar het Westen opschuift, zei hij over de beweging van de aardplaten. Het lukte Lips niet erom te lachen.

Alleen bij een serie grapjes die de boodschapper (de media) en niet de boodschap (de ramp) als onderwerp hadden, krulden zijn lippen even. Het AD en De Telegraaf hadden een pseudodeskundige, die aardbevingen meende te voorspellen aan de hand van de stand van de planeten, als geologisch orakel op het schild gehesen. Lubach fileerde hem vakkundig en concludeerde dat het wereldje van de echte seismologen ‘bepaald nog niet op zijn grondvesten schudde’.

Lips wist niet wat hij erger vond: dat dit het beste was dat het team van Lubach na twee werkdagen had kunnen bedenken of het besef dat hij nooit zo onbekommerd door het leven zal gaan als zijn bourgondische kennis.

Reageren? hanlips@parool.nl.