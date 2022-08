Warrig haar en een buikje: je zou jezelf zomaar kunnen herkennen in de sympathieke reus naast de rechtbank

Eisenmans beeld van een voorovergebogen figuur heeft iets liefs en vertederends naast de strakke nieuwe rechtbank. Beeld Sophie Saddington

De meeste Amsterdammers kennen de Zuidas vooral van de A10. Het is dat stuk Amsterdam waarvan je op de snelweg al die hoge en ook anderszins opvallende kantoorgebouwen ziet. Als je zelf niet in de financiële of juridische wereld werkt, heb je er niet veel te zoeken. Kom je er toevallig terecht, dan waan je je bijna in het buitenland, zo anders dan in de rest van de stad is alles er. Best een leuk uitstapje eigenlijk.

Aan kunst doen ze er ook. Op het plein voor de nieuwe rechtbank aan de Parnassusweg, net aan de buitenkant van het zakendistrict, staat het beeld Love or Generosity van de Frans-Amerikaanse kunstenares Nicole Eisenman. Die vorig jaar geopende rechtbank is een strak, nogal streng ogend gebouw. Eisenmans beeld van een voorovergebogen figuur heeft juist iets liefs en vertederends, hoe groot het ook is (ruim vijf meter hoog).

Reusachtige kont

Een tikkie oneerbiedig is het in brons en roestvrij staal uitgevoerde beeld ook. Fiets of loop je over de Parnassusweg dan kijk je recht tegen een reusachtige kont aan. Loop je om het beeld heen, dan zie dat de figuur het een en ander in de rechterhand heeft: een uil, een pijl en een een eikel. En uiteraard staan die attributen symbool voor iets groters: waarden die in het leven en zeker in de rechtspraak goed van pas komen.

Die uil symboliseert wijsheid natuurlijk. De pijl en de eikel staan voor achtereenvolgens volharding en bescherming. Niet duidelijk is of de figuur het uiltje, de pijl en de eikel net van de grond heeft opgeraapt of daar gaat neerleggen. Die voorovergebogen mens is overigens bewust geen duidelijk herkenbare man of vrouw. De figuur is genderfluïde, net als Nicole Eisenman zelf (die het wel oké vindt met ‘zij’ en ‘haar’ te worden aangeduid).

Warrig haar en een buikje

Sympathiek komt de reus op de Parnassusweg zeker over. Warrig haar, buikje over de rand van de broek; je zou er zomaar jezelf in kunnen herkennen. Die broek is een trainingsbroek (heel bijzonder hoe levensecht die plooit). Van Adidas, denk je op het eerste gezicht, maar het is een broek met niet drie, maar twee strepen. En de schoenen die de figuur draagt, lijken Timberlands, maar zijn het net niet.

De titel Love or Generosity ontleende Eisenman aan het werk van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse filosoof Spinoza. Die schreef in zijn Ethica: ‘Wie leeft geleid door de rede streeft er zoveel mogelijk naar de haat, woede, verachting tegenover zich integendeel te beantwoorden met liefde of edelmoedigheid.’

Love or Generosity

Sinds 2020

Kunstenaar Nicole Eisenman

Waar Parnassusweg

