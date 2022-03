Wap Shoo Wap is door ‘Co en Rona’ een platenmaatschappij: alleen vinyl en drie akkoorden

Het nieuwe Amsterdamse platenlabel Wap Shoo Wap Records brengt alleen vinyl uit en is gespecialiseerden in drieakkoordenmuziek. Mess Around To The Mokum Sound!

De huiskamer van Gilian de Haas in een bovenwoning in Amsterdam Oost is een waar rock-’n-rollmuseum. Een bamboehouten tikibar in de hoek, Tomadorekjes aan de wand. Er staan prachtige gitaren – onder de naam Profundo P speelt De Haas in surfrockgroep The Phantom Four – maar aandacht trekt vooral de platencollectie.

De Haas is een fanatiek verzamelaar en de kasten staan vol singles en elpees. Rock-’n-roll in de breedste zin van het woord is in de collectie het best vertegenwoordigd. We gaan een plaatje draaien: Anal van de Amsterdamse punkgroep FuckFuckFuck. Het klinkt precies zo lomp én leuk als de songtitel en de groepsnaam doen vermoeden.

Enthousiast zingen De Haas, Everaldo Pechler en Francisco Salvado mee met het refrein: “Anal! Anal! Anal!” Gezamenlijk runnen ze Wap Shoo Wap Records, een nieuw Amsterdams platenlabel, dat alleen in vinyl doet. Drie singles zijn tot nu toe verschenen, waarvan Anal van FuckFuckFuck er één is.

“We hebben er nog even over gedacht het nummer op bruin vinyl uit te brengen, maar dat was toch een beetje té,” lacht Pechler. Er hoort bij het nummer een videoclip, die ook behoorlijk grappig is. Het kan op internet wel even zoeken zijn naar het filmpje.

Gilian de Haas: “Marketingtechnisch is het niet heel slim een groep FuckFuckFuck te noemen en de eerste single daarvan Anal. Als je dat op Google intikt, kom je al snel heel ergens anders terecht. Voor YouTube heeft de groep het nummer herdoopt tot Eennul.”

‘Co en Rona’

Zes jaar geleden werd Wap Shoo Wap door Gilian de Haas en de uit Portugal afkomstige Francisco Salvado opgericht als boekingskantoor voor bands uit de hoek van de punk en de rock-’n-roll. Onder dezelfde naam organiseerden ze later ook clubavonden in Pacific Parc, Maloe Melo en Skate Café, waar precies zulke muziek werd gedraaid. Als dj’s werden De Haas en Salvado daarbij bijgestaan door Everaldo Pechler, oud-programmeur van Paradiso en Q-Factory.

Dat Wap Shoo Wap ook een platenmaatschappijtje werd, is volgens de oprichters de schuld van – zoals zij het zeggen – ‘Co en Rona’. De Haas: “Twee jaar geleden stond ik met The Phantom Four op een enorm festival in Mexico. 100.000 bezoekers, Guns N’ Roses als headliner. CNN had er een item over: Mexico laat ondanks corona megafestival doorgaan. Maar wij hadden eigenlijk nog helemaal niet zo goed door wat er aan de hand was. Toen we terug in Nederland kwamen, was het hele land in lockdown. Als boekingskantoor lagen we stil, clubavonden vielen er ook niet meer te organiseren, toen zijn we maar een platenmaatschappij begonnen.”

De mannen van Wap Shoo Wap (vlnr) Everaldo Pechler, Gilian de Haas en Francisco Salvado.

Mokum Sound

Wap Shoo Wap Records voert als slogan ‘Mess around to the Mokum Sound’. FuckFuckFuck komt inderdaad uit Amsterdam, net als Doctor Velvet, waarvan de single Put The Hurt On Me werd uitgebracht. Maar het label doet ook aan heruitgaves van nummers waarvan de makers niet noodzakelijk uit de hoofdstad hoeven te komen.

Zo ging Wap Shoo Wap Records van start met een reissue van de klassieke Nederlandse punksingle I’m sure we’re gonna make it van de groep Ivy Green, een nummer uit 1978 met in het refrein de kreet waaraan het boekingskantoor, de clubavond én het platenlabel hun naam ontlenen: Wap Shoo Wap! Na al die jaren klinkt de nederpunksong nog altijd even opwindend.

Bijna vanzelfsprekend heeft Gilian de Haas het origineel in zijn collectie: een aan slechts één zijde bespeelbare single die indertijd verscheen op Pogo Records, een sublabel van het grote WEA. Op het hoesje staat ‘adviesprijs fl 2,50. “Dit nummer zit echt in het dna van alles wat wij doen, we draaien het ook altijd op onze clubavonden,” zegt Pechler. De Haas weet te melden dat een origineel exemplaar inmiddels 200 euro kan opbrengen.

Jaar wachten op vinyl

Op Wap Shoo Wap Records kostte de inmiddels uitverkochte single 12 euro. De singles van FuckFuckFuck en Doctor Velvet kosten 9 euro. Flinke prijzen, vinden ook de mannen van Wap Shoo Wap zelf, maar vinyl is vanwege een tekort aan grondstoffen duur om te persen tegenwoordig. Pechler: “Er is ook een enorme wachtrij. We snappen ook wel dat een vinylabum van Adele voorgaat, we kennen onze plaats, maar we stonden er wel van te kijken dat het bij ons wel een jaar duurde voor de singles er waren.”

Rijk worden de drie bazen van Wap Shoo Wap niet, zegt Gilian de Haas. “Het geld dat wordt verdiend, gaat meteen terug in het label. We willen bands een podium bieden. Vóór The Phantom Four speelde ik in bandjes die onderdak vonden bij kleine Amerikaanse labels. Zonder hun steun hadden we nooit in de Verenigde Staten kunnen optreden. Zo’n rol wil Wap Shoo Wap ook voor Amsterdamse bands spelen. We hebben onze singles de hele wereld overgestuurd.”

Zonder hoes op de stapel

We gaan weer plaatjes draaien, eerst die single van Doctor Velvet, ook weer een band die drieakkoordenmuziek maakt, maar daar een ouderwetse dosis rhythm and blues aan toevoegt. Heerlijke muziek, maar zien we nou goed dat De Haas de vorige plaat die hij op had staan zomaar zonder hoes op een stapel legt?

Hij moet lachen. “Ik ben verzamelaar, maar platen zijn er vooral om te draaien. Naar Wap Shoo Wapavonden neem ik zonder problemen heel bijzondere platen mee, terwijl daar toch vaak flink met bier wordt gesmeten.”

Everaldo Pechler: “Als we dj’en hebben we zelf natuurlijk ook weleens een bakkie op. Weet je nog, Gilian, toen ik een keer na afloop een Ubertje in wilde stappen en jij ineens geschrokken zei: ‘Waar is je platenkoffer eigenlijk?’”

www.wapshoowaprecords.bigcartel.com