Wanneer stopt dit, dacht Lips toen hij Frontberichten zag

Frontberichten, NPO 1. Beeld -

Frontberichten was op tv en opeens daalde bij Lips het besef in dat we al bijna twee jaar met corona bezig zijn en er de komende jaren ook niet vanaf komen. Nog jaren van ziekenhuisellende, jaren van lockdowns en jaren van gepraat over corona op televisie. Johnny Logan zong het al: ‘What’s another year?’

Jeroen Pauw ontving in een studio enkele zorgmedewerkers die in maart 2020, toen corona net haar entree had gemaakt in Nederland en iedereen thuiszat, zichzelf filmden. Simpel idee van documentairemaker Geertjan Lassche dat briljant uitpakte, en Nederland een indringend beeld gaf van wat er zich ‘aan het front’ afspeelde.

Veel is sindsdien veranderd. Dat klappen voor de zorg, daar merkten de mensen in het ziekenhuis nog maar verdomd weinig van, zeiden ze tegen Pauw. In plaats van waardering stuiten ze steeds vaker op agressie van patiënten, en de vermoeidheid onder zorgmedewerkers is groot.

Het ging ook over ongevaccineerde mensen die in het ziekenhuis belandden. In een ziekenhuis in Dirksland lag een man die zich had willen laten vaccineren, maar net te laat was, besmet raakte en nu aan de beademing moest. Schrijnend en onnodig dus, maar, zei een SEH-arts in de studio: ‘Ik heb er moeite mee om een man die vecht voor z’n leven voor 1 miljoen kijkers tot zondebok te maken.’

Ook andere zorgdilemma’s en problemen kwamen aan bod: de ic-capaciteit, de uitgestelde zorg, het tempo van het prikken. Onderwerpen die de afgelopen anderhalf jaar al tot uit den treuren zijn besproken op televisie.

Daar zat dan ook de makke van de comeback van Frontberichten. Het oorspronkelijke programma was zo goed, omdat het werd uitgezonden in een informatievacuüm en we alles wilden weten. Nu is zo’n beetje alles al gezegd en snakken we vooral naar het einde, dat zich nog lang niet aandient. What’s another year, neuriede Lips.

Reageren? hanlips@parool.nl.