Wanneer belt Zomergasten Coen Verbraak om Janine Abbring te vervangen?

In ‘Over leven’ spreekt Coen Verbaak met onder meer actrice Margôt Ros. Beeld HUMAN

Wat is de zin van het leven? Lips zat erover te peinzen toen hij de beelden terugkeek van een tien minuten durende talkshowtwist tussen Angela de Jong en Johan Derksen waarin Derksen zich ‘als abonnee van de krant’ beklaagde over de columns van De Jong. Heeft het leven überhaupt wel nut?

Het waren precies deze kwesties die Coen Verbraak, vermoedelijk om andere redenen, door het hoofd spookten toen hij de opzet maakte voor zijn nieuwe interviewreeks Over Leven. De vraag, waarop ook Lips op dat moment steeds vuriger een antwoord hoopte te vinden: wat maakt het leven ondanks alles toch de moeite waard?

Anders dan bij zijn bekroonde series Kijken in de Ziel (interviewseries met verschillende beroepsgroepen) en De machteloze missie van Dutchbat over het debacle van Srebrenica, heeft Verbraak dit keer voor één interview per uitzending gekozen. Door te spreken met mensen die iets ingrijpends meemaakten hoopt hij een antwoord te construeren op de grote vraagstukken van het bestaan.

Na een eerste aflevering met astronaut André Kuipers (‘Het leven zelf is een chemisch, elektrisch toeval, maar voor de mensen individueel heeft het wel nut, namelijk: proberen niet dood te gaan.’) sprak Verbraak nu met actrice Margôt Ros, die een traumatisch ongeluk overleefde. Haar filosofie: de zin van het leven is anderen blij maken.

Lips had er graag meer over gehoord, zeker omdat Verbraak (Belt Zomergasten na het vertrek van Janine Abbring hem nu eindelijk eens?) opnieuw een empathische, maar tegelijk scherpe interviewer bleek.

Maar het gesprek was na een kleine twintig minuten alweer voorbij. Blijkbaar had de Publieke Omroep-manager van dienst gedacht: de zin van het leven is leuk, maar het moet allemaal niet te lang duren.

En ook dat is natuurlijk een manier om naar het geploeter op aarde te kijken.

