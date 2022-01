Wandelen langs kunst kan deze allerblauwste maandag toch nog een beetje leuk maken

Ingrid Greijn verbeeldt haar dagelijkse hardlooproutes in tekeningen.

Maandag is de derde maandag van januari, ofwel ‘Blue Monday’, de dag waarop half Nederland depressieve gevoelens schijnt te hebben. En vandaag is het misschien wel ‘the bluest Monday’ ooit; de pandemie, de klimaatproblemen en de maatschappelijke groei- en prestatiedrang drukken steeds zwaarder op onze schouders.

Depressief

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt depressie volksziekte nummer één. In Nederland hebben jaarlijks al circa een miljoen mensen last van depressieve gevoelens. Nog meer slecht nieuws: hoe groter een stad, hoe meer risico de inwoners lopen om een psychische stoornis te ontwikkelen. Van de Amsterdammers heeft 9 procent ernstige en 45 procent lichte psychische klachten. “Zorgwekkende cijfers,” aldus Simone Kukenheim, wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport.

Kunstuitleen en galerie Beeldend Gesproken (‘Kunst met een verhaal’) wil in deze zware tijden de geest verlichten met kunst. Preciezer: met een korte, gratis coronaproof ‘art-therapy-walk’ in De Hallen.

“Kunst werkt helend en dat kunnen we deze week van de Blue Monday wel gebruiken,” aldus Beeldend Gesprokendirecteur Esther Vossen. “Kunst zorgt voor ruimte, rust en nieuwe energie. Onze art-therapy-walk is een mooi moment voor reflectie – en misschien eens een gesprek over hoe het nu écht met je gaat.”

Stripboek

Het aanbod tijdens de wandeling is groot en gevarieerd. Van Jan Hoek is het stripboek Mental Superpowers te zien, dat hij maakte toen hij in 2018 drie maanden als artist-in-residence in het Kings County Hospital in New York werkte. Hij ontmoette veel mensen met psychische problemen, die hem allemaal opvielen als begaafde, intelligente, soms geniale mensen en begon zich af te vragen wat het verschil is tussen ‘gek’ en ‘briljant’. Met de mensen die hij ontmoette, maakte Hoek vervolgens zijn strip.

Ingrid Greijn, winnaar van de Beeldend Gesproken Kunstprijs 2014, een driejaarlijkse prijs voor beeldend kunstenaars met een psychiatrische achtergrond, toont haar Documented Tracks, tekeningen met zwarte inkt en kleurpotlood op groot formaat, waarmee ze haar dagelijkse hardlooproutes verbeeldt. Ook verzorgt ze een workshop ‘zachtlopen’, om het lichaam te activeren en je bewust te laten worden van je motorische en mentale prikkels.

Vlekkenbeesten

Er zijn One Minutesfilmpjes te zien over mentale gezondheid; het Japanse kunstenaarsduo BOB ho-ho maakt ansichtkaarten die nog ingekleurd moeten worden; Sanna Martha presenteert haar ‘vlekkenbeesten’: dierfiguren van inkt, voorzien van gefotografeerde ondertitels uit series. En Irina Birger combineert een-op-eengesprekken met tekensessies in een installatie-setting.

De dialogen tussen Dr. Birger en haar ‘cliënten’ focussen op isolatie, connectiviteit en onderlinge afhankelijkheid. De gesprekken worden door Dr. Birger gevisualiseerd; in de tekeningen krijgen ook haar eigen gevoelens een plekje.

De tekeningen worden geëxposeerd in De Hallen.

The Bluest Monday wordt maandag 17 januari om 12.00 uur geopend door zorgwethouder Simone Kukenheim en loopt tot en met zondag 23 januari in Passage De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 23.