Waldemar Torenstra rijdt met zijn motor door Afrika: ‘Ik wil een ander Afrika tonen’

Het idee ontstond zeven jaar geleden. Waldemar Torenstra maakte met zijn gezin, vrouw Sophie Hilbrand, dochter van 3,5 en zoon van 1 jaar een reis door Afrika. “Ik was zo onder de indruk van alles wat we tegenkwamen. Dit was zo’n ander beeld van Afrika dan ik altijd voor me had gehad. Toen al dacht ik: hier zit een docu in.”

Torenstra (46) beschrijft het standaardbeeld van Afrika: “Zo’n plaatje met wilde natuur, een ondergaande zon en een silhouet van, pak ’m beet, een cheeta. Natuurlijk, dat is óók Afrika, maar er is veel meer. Dát wilde ik vertellen en laten zien: een ander Afrika.”

De acteur moest ‘behoorlijk leuren’ met zijn idee, maar eind 2019 kon hij dan toch op pad, in gezelschap van een geluidsman en cameraman. Vervoersmiddel: geen jeep, maar de motor. “We hadden bedacht dat je dan sneller dichter bij de mensen komt, eerder aanspraak hebt. Dat was ook zo, al verklaarden lokale mensen ons voor gek. Onze zware motoren waren niet gemaakt voor die diepe zandpaden. Dat vele vrachtverkeer was ontzettend link. Maar het had ook iets avontuurlijks.”

En een avontuur werd het: leerzaam, vermakelijk en pittig. “Soms reden we 16 uur op een dag. Je moet eten regelen, een slaapplaats zoeken, tenten opzetten, een potje koken, contacten leggen, interviews voorbereiden en items verzinnen. Maar we hebben zoveel fantastische ervaringen opgedaan. Eigenlijk besef je pas als je terug bent wat voor waanzinnige reis je hebt gemaakt.”

Koffiebarretjes

In 60 dagen reisden de drie van Zuid-Afrika naar Egypte via onder meer Namibië, Botswana, Zambia, Tanzania, Rwanda, Zuid-Soedan, Ethiopië en Kenia. Hij omschrijft de trip als een nieuwe Kuifje in Afrika. “Daar kende ik Afrika van, dat album. Dan heb je een beeld in je hoofd dat al lang niet meer klopt. Ik zag Afrika vroeger bijvoorbeeld ook eigenlijk als één heel groot land, terwijl het verschil tussen Egypte, Congo en Mozambique groot is, hoor. Toen ik er doorheen reisde, kwam ik er achter dat je zo ontzettend veel verschillende culturen hebt. Denk ook aan sprankelende steden. Met veel initiatieven, jonge kunstenaars, koffiebarretjes. Je ziet er ook Westerse multinationals. Had ik helemaal niet bij stilgestaan.”

In de aflevering van zondag duikt Waldemar in de geschiedenis van Zuid-Afrika en de rol van de Nederlanders. Verder stuit hij in de achtdelige serie op een genocideverhaal in Namibië, is hij in Botswana onder de indruk van de overweldigende natuur, waar olifanten door boeren worden doodgeschoten, omdat de dieren de oogst verwoesten. In Zambia mocht hij een vrouwenritueel bijwonen. “De inwijding van jonge vrouwen naar volwassenheid. Dat gaat met dans, verhalen en liederen en duurt een maand. Het was een voorrecht om daar bij te zijn.”

Veiligheidskonvooi

Hoogtepunt van zijn trip was Zuid-Soedan, het jongste Afrikaanse land waar tot op de dag van vandaag een burgeroorlog woedt. “We zijn snel geneigd te zeggen: Zuid-Soedan, daar is oorlog, daar kun je niet naar toe. Soms moet je dingen doen omdat je ze heel graag wil. Het kan wel, maar natuurlijk niet zomaar. Daar gingen gesprekken aan vooraf met de omroep, de producent, Buitenlandse Zaken. Het begeleidende veiligheidskonvooi voelde goed, al had ik af en toe wel klamme handen. Je komt bewapende groepen tegen en je rijdt toch door een oorlogsgebied. Met kapotgeschoten dorpen, tanks, uitgerookte vrachtauto’s en overal kogelgaten.”

“We hebben daar een item gemaakt over nomaden die rondtrekken met koeien. Hebben twee nachten in zo’n koeienkamp geslapen. Dit was een Star Warsachtige ervaring, totaal andere planeet. Ik zal het mijn hele leven niet meer vergeten.”

Torenstra vertelt het tegen het einde van het gesprek, bijna terloops. Ja, er was ook fysieke malheur: hij brak zijn sleutelbeen, een paar ribben en zijn schouder raakte uit de kom.

“Ik had nog een offroadcursus gevolgd, maar het was zwaar. Tachtig procent hebben we offroad gereden, vaak door zand en modder. We zijn vaak gevallen. Mijn collega’s zaten ook onder de blauwe plekken, gebroken ribben en enkelblessures. Het was een fantastische reis, maar ook pittiger dan ik had gedacht. Respect hoor voor de coureurs van Parijs-Dakar. Ik ben nog lang niet zo ver.”