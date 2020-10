Waldemar Torenstra rijdt als iets te blije eikel op de motor door Afrika

Beeld -

Waldemar Torenstra werd tijdens een eerder verblijf in Afrika naar eigen zeggen verliefd op dat continent. Voor de nieuwe serie Ondersteboven van Afrika mocht hij er dwars doorheen toeren per motor. In drie maanden reed Torenstra met geluidsman Thomas en cameraman Arjan van Kaapstad naar Caïro, 16.000 km door twaalf landen. Zoiets deden Ewan McGregor en Charley Boorman in 2007 al voor de documentaireserie Long Way Down, maar dat mag de pret niet drukken.

Want Torenstra is een vrolijke verteller die Kuifje in ­Afrika tot zijn research rekent en zich zo openstelt voor nieuwe indrukken dat hij soms naïef overkomt. Zo laat hij zich in Kaapstad de geschiedenisles lezen over apartheid door theatereigenaar Marlene Le Roux. Als Torenstra bekent dat hij zich als blanke man schuldig voelt over de dubieuze Nederlandse rol in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis geeft Le Roux hem huiswerk mee: “Je moet je verdomd schuldig voelen als je niet het echte verhaal vertelt. Alleen Kuifje lezen volstaat niet.”

En ook in een zwarte sloppenwijk bekent Torenstra tegen zijn gids zich schuldig te voelen dat hij ooit een paar maanden in een rijke wijk in Kaapstad woonde.

Dat schuldgevoel én die rijke wijk is Torenstra even vergeten wanneer hij moeizaam uit zijn tentje opstaat na de eerste nacht kamperen. “Is de koffie al klaar?” vraagt hij aan zijn crewleden. En “Is die douche warm?” Die douche had Torenstra nog hard nodig toen hij later die dag kansloos onderuitging op het eerste zandpad dat hij op zijn motor tegenkwam. Maar na wat gevloek (‘tering’) ging hij weer vrolijk op de motor naar zijn volgende interview.

Onze eigen Kuifje in Afrika is misschien een iets te blije eikel maar ach: Lips ziet al genoeg droefsnoeten op tv.

Reageren? hanlips@parool.nl