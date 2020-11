Wakker blijven tijdens Amerika Kiest: ‘Waar ben je in hemelsnaam aan begonnen?’

Beeld -

Vanaf middernacht zat Lips klaar op de bank, aan de linkerkant gestut door anderhalve liter cola, aan de rechterkant door een grote zak popcorn. Het zou weleens een erg lange, lange nacht kunnen worden, zei Rob Trip aan het begin van de NOS-uitzending van Amerika Kiest.

Dat zijn die verkiezingsnachten altijd, weet Lips uit ervaring, maar door al het gedoe met stemmen via de post was de kans groot dat er dit keer geen winnaar zou kunnen worden uitgeroepen bij het ochtendgloren. Rob Trip keek nogal benauwd de camera in toen hij dat zei, alsof in zijn hoofd een stemmetje klonk: ‘Waar ben je in hemelsnaam aan begonnen?’

Om half twee, terwijl de resultaten van de eerste staten binnendruppelden, zei het stemmetje van mevrouw Lips hetzelfde en vertrok ze naar bed.

Lips had er nog schik in: het was stuivertje wisselen in Florida, Malou Petter stond voor een steeds verder ingekleurde kaart met tussenstanden en Trip interviewde intussen onvermoeibaar de ene na de andere expert in de studio.

Tegen vier uur was er dan toch een eerste gaap. Van Lips dan, niet van Trip. Er was nog steeds geen vuurwerk, de uitslagen waren tot nu toe voorspelbaar en de zak popcorn was zo ver leeg dat ie Lips er niet meer overeind kon houden. Maar het is met verkiezingen net als met voetbal. De wedstrijd zien is spannender dan na afloop de eindstand horen. Wakker blijven dus.

Om 5 uur konden de pratende hoofden in de studio hem inmiddels gestolen worden. Blablabla. Waar bleef Petter met de doorslaggevende uitslagen van de swing states? Want die tientallen interviews en filmpjes ten spijt, het gaat uiteindelijk toch om de cijfers.

Lips had inmiddels een nieuwe missie. Een verkiezingswinnaar of niet, hij zou in elk geval net zo lang wakker blijven als Rob Trip.

Reageren? hanlips@parool.nl