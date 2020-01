Wake-upcall: hier komen de kipnuggets vandaan

Gefileerd: vijf jongeren moeten aan de slag op een Thaise kippenfokkerij.

Een jaar geleden verraste Jennifer Hoffman in Genaaid jonge modemakers met een trip naar Myanmar zodat ze met eigen ogen konden zien onder welke barre omstandigheden hun kledingstukken werden gemaakt. Haar nieuwe serie heet Gefileerd en is een wake-upcall over de voedselindustrie.

Vijf foodies denken dat ze stage gaan lopen bij een sterrenchef, maar worden door Hoffman meegenomen naar Thailand om ze te laten zien waar een deel van ons eten vandaan komt. Kip is een van de grootste exportproducten van Thailand en veel van die kip wordt in Nederland gedachteloos naar binnen geschoven, bijvoorbeeld in de vorm van nuggets.

Met korte portretjes werden de foodies voorgesteld. Er zat één bewuste consument tussen, de rest at bergen vlees en dacht daar nooit over na. Fastfoodverslaafde Daniëlle leefde op pizza en shoarma. Fitnessfreak Kevin zag eten alleen als eiwitbron voor zijn spierballen. En modestudent Mitchell zei met zo veel desinteresse ‘Ik leef alleen voor mezelf’ dat Lips onmiddellijk hoopte dat Hoffman er een strafkamp van zou maken.

Dat kwam wel goed, want ze moesten net zo wonen en werken als de Thaise arbeiders op een kippenfokkerij. Slapen op een matje op de grond, met blote handen dode kuikens uit de stallen ruimen, plofkippen die al door hun poten zakken toch nog bijvoeren.

Toen ze tussen al die narigheid van de kippenbaas een zieke kip levend in een afvalzak moesten stoppen, besloten ze haar meer lijden te willen besparen. Terwijl Lips keek naar vier mensen die hun hand voor de mond sloegen en de andere kant opkeken, klonk onmiskenbaar het geluid van een nek die werd omgedraaid.

Gefileerd is niet alleen een wake-upcall voor de foodies, maar ook voor bankhangers als Lips. En dan moet in de volgende aflevering de slachterij nog komen.

Reageren? hanlips@parool.nl.