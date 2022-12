Waartoe is de NPO op aarde? Nou, voor de hoge cultuur van ‘Nu te zien!’ dus

Nu te zien!, NPO 2. Beeld AVROTROS

Er werd de afgelopen tijd nogal wat gevit op de NPO, en ook Lips liet zich daarbij, eerlijk is eerlijk, niet onbetuigd. Nou riepen de omroepbaasjes en -bazinnetjes het ook wel over zichzelf af. Bovendien is de publieke omroep van ons allemaal, dus we mogen het er ook allemaal over hebben.

Maar achter alle gedoe rond de Van Nieuwkerken, Kleinen, Rijxmannen en Leeflangen gaat een diepere, existentiële vraag schuil, namelijk: waartoe is de NPO op aarde? Nou, denkt Lips dikwijls, als ie pal voor Nieuwsuur onverwachts wordt vergast op een aangenaam blokje hoge cultuur: hiervoor is de NPO dus op aarde.

Nu te zien! is al jaren een vaste waarde op NPO2, maar je hoort er zelden iemand over. Daarvoor is het misschien ook te kort, zes minuutjes slechts, bijna verstopt in het reclameblok. In zo’n kort bulletin legt een museumdirecteur uit welke tentoonstellingen er allemaal in het land te zien zijn, en waarom die de moeite waard zijn. De toon is helder, niet overdreven pretentieus of hermetisch, maar gelukkig ook niet op niveau-kleuterschool.

De afgelopen weken leerde Lips over de geestige sculpturen van Jeroen Henneman die te zien zijn in Bergen, over de bijzondere David Hockneytentoonstelling in het Teylers Museum in Haarlem en dinsdag kreeg hij een minicollege over het werk van Gustav Klimt dat momenteel in het Van Gogh Museum hangt. Kleine accenten in schilderijen werden uitgelicht, er werden verbanden gelegd met ander kunstenaars, en alles werd gelardeerd met het aanstekelijke enthousiasme van de kunstkenner.

Kortom: een prima NPO-snackje tussendoor. Interessant, informatief en toegankelijk. En, net als zoals Lips zijn museumbezoek het liefst plant, lekker kort.

