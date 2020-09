Waarom wordt de spin-off van Boer zoekt vrouw zo goed bekeken?

Beeld Screenshot NPO

Boer zoekt vrouw heeft al zo’n tachtig boeren­baby’s voortgebracht. Daar komt volgend jaar het kindje van Steffi nog bij. De paardenboerin viel twee jaar terug als een blok voor Roel. Runner-up Harrold kon naar huis. En nu is Steffi twintig weken zwanger, verklapte ze vorige week tegen de showbizzpers.

Zondag dook Steffi op in Onze boerderij, een verbazingwekkend goed bekeken spin-off van Boer zoekt vrouw. Verbazingwekkend, want er gebeurt bar weinig. Ja, het boerenleven wordt bezongen. En de bio-industrie. Yvon Jaspers tegen een boerin met zesduizend varkens: “Dus je bent eigenlijk gewoon de zuster op de kraamafdeling!”

Steffi kwam om van de spanning want ze deed mee aan een hengstenwedstrijd. Of beter gezegd: haar dekhengst Mart mocht opdraven. Kosten noch moeite waren gespaard om het zwarte groeibriljantje op te kweken. Mart had zijn eigen dierenarts, zijn eigen hoefsmid, zijn eigen tandarts. Dus ook financieel stond er veel op het spel. De ‘horse service’ van Steffi is ook een bedrijf. Als Mart bij deze paardenhappening werd goedgekeurd, was hij klaar om nageslacht te produceren.

Mart was een lust voor het oog. Zijn stap, draf en galop waren ongeëvenaard. Het applaus klaterde door de Brabanthallen. Nee, een paard zoals hij zou er nooit en te nimmer meer zijn. Nog tijdens de keuring werd Steffi gebeld door een eersteklas paardenfokker. Mart werd verkocht en maakte, in de woorden van Steffi, ‘een transfer van PSV naar Barcelona’.

Lips kreeg er wel een déjà-vugevoel bij. Hadden we bij Boer zoekt vrouw niet al een soort hengstenwedstrijd gezien?

Roel zagen we verder niet terug in Onze boerderij. Maar ja, die was natuurlijk al goedgekeurd.