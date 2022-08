Waarom we zo graag feesten: ‘Een vlucht om niet over het leven na te hoeven denken’

Tim den Besten volgt voor Knaldrang mensen voor wie stappen van onschatbare waarde is. Beeld Sophie Saddington/VPRO

Woensdagochtend, 11.01 uur. De telefoon van Tim den Besten (35 jaar, bekend van series als 100 dagen voor de klas en Oudtopia) gaat over, maar hij neemt niet op. Tien minuten later nog niet. Een half uur later weer geen gehoor. Een uur later pas: bingo.

Zo Tim, heb je een wilde nacht gehad?

“Ha, was het maar waar! Ik was voice-overs aan het inspreken. En ik heb niet altijd knaldrang hoor, soms moet ik ook werken, helaas.”

Voor jouw serie volg je mensen voor wie feesten van onschatbare waarde is. Wat heb je ontdekt?

“Ze voelen zich stuk voor stuk niet compleet zonder te feesten. Ze kunnen niet volledig zichzelf zijn. Er was iemand die zei dat ie zichzelf had gemist in die coronajaren – een beetje dramatisch misschien, maar ik snap het ergens wel. Ik zag ze ook veranderen op zo’n feest. Ik ben naar verschillende dingen meegegaan, van een dancefestival tot een avond vol Surinaamse muziek. Neem Max, een punker, die werd haast in een monster in de moshpit. Een soort opgekropte knaldrang na twee jaar niet kunnen uitgaan. Het ziet er ook debiel uit. Dat dansen, veel drinken, die harde muziek, maar eigenlijk is het ook een soort meditatie.”

Een meditatie?

“Je raakt in een soort trance, weg van alles om je heen. Net als zoveel dingen die het leven leuker maken – films, kunst – is feesten ook een vlucht om niet over het leven na te hoeven denken. Het leidt af van de grote vraag: ‘Aargh, wat doe ik hier, wie ben ik?’ Het is voor sommige mensen haast een religieuze ervaring, alsof ze naar de kerk gaan. Het geeft zin aan het leven. Jeetje, ik klink alsof ik een soort spiritueel leider ben, maar ik hang ook maar een verhaaltje op. Maar dit is wel wat de mensen die ik volgde allemaal zeiden.”

Als we alleen met feesten onszelf kunnen zijn, zitten we dan niet te veel in een keurslijf?

Lacht: “Nee nee, je kunt niet heel de dag dronken zijn en dansen. Dat keurslijf van werken, ouderschap, serieuze dingen is ook goed. Zonder wrijving geen glans, het is vooral lekker om je zo nu en dan even te laten gaan.”

Sommigen hebben het zo nodig dat ze de coronaregels overtraden met huisfeesten en illegale party’s.

“Die regels... Mensen die 380 euro boete kregen, omdat ze iets te dicht bij elkaar een ijsje aten. Maar als je jezelf mist, ben je bereid om ver te gaan. Niet zo gek ook, want we zijn nou eenmaal kuddedieren, sociale wezens, die graag opeengepakt in de feesttent staan. Aan de andere kant heb ik ook heel erg genoten van de coronatijd. Iedereen in hetzelfde schuitje, geen fomo (fear of missing out, angst om iets te missen, red.), niets hoeven. Nu het weer mag, moet ik er echt weer een beetje inkomen. Oh ja, theater bestaat, net als festivals en muziek, we kunnen weer dingen inplannen.”

En jij dacht: van mijn uitgaanshobby maak ik mijn werk.

“Ik dacht ook dat het ideaal zou zijn, maar deze serie is echt eens maar nooit weer. Voor de mensen die ik volgde is het gewoon leuk feest, maar ik was aan het werk. Loop je met zo’n grote camera rond. Je kunt je niet laten gaan, je bekijkt het van een afstandje. Alsof je in een bakkerij staat en geen koekje mag.”

De eerste twee afleveringen van Knaldrang (VPRO, in totaal zes afleveringen op YouTube en NPO3.nl) zijn nu online te zien.