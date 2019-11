Waarom was de striptease van de mannen op een vrouwenzender te zien?

For one night only: he-le-maal naakt. Beeld Net5

Linda de Mol keek het beest recht in de bek.

Vanaf een ereplaatsje front row zag de creatief directeur van Net5 acht bekende Nederlandse mannen hun string wegtrekken na een vlotte stripteaseact. En dat was toch even schrikken, maakte Lips op uit de foto’s die al voor de avondvullende show waren verspreid voor de broodnodige voorpubliciteit.

De uitzending heette For one night only: he-le-maal naakt en was voor een goed doel. Met hun striptease in een theaterzaal voor honderden gillende vrouwen wilden de BN’ers aandacht vragen voor prostaat- en teelbalkanker. Lips stak ervan op dat 1 op de 250 mannen teelbal­kanker krijgt en zelfs 1 op de 9 mannen prostaatkanker. Terwijl het goed te behandelen ziektes zijn als ze maar op tijd worden opgemerkt door jezelf bij tijd en wijle in het kruis te tasten. Voor de kijkers thuis was zelfs een geheugensteuntje bedacht: #checkzijnzaakje.

Thuis zagen we trouwens helemaal niks van het moment dat de strings opzij gingen. Maar de ontzetting op het gezicht van Linda was compleet. Vanwege het zaakje van Thijs Römer? Dat van Sander Lantinga? Of was ze het zaakje van Jan Versteegh aan het checken?

Goeie show verder. De spanning werd lekker opgebouwd en prettig afgewisseld met voorlichting over de beide kankers en hoe je die vroegtijdig kunt opsporen. Aan de stripact was duidelijk lang gewerkt, met als hoogtepunt de danspasjes die de heren, om hun gêne te overwinnen, oefenden in een Amsterdamse supermarkt.

Het was een mooi initiatief om mannen te waarschuwen voor deze echte mannenziekten. Maar waarom dan op vrouwenzender Net5? Had dat dan gedaan op RTL7 (Meerrr voorrr Mannennn...). En de boodschap had pas echt de doelgroep bereikt als Wilfred, Johan en René hun zaakje hadden laten checken bij Veronica Inside.

Reageren? hanlips@parool.nl