Waarom stellen veel popartiesten hun nieuwe albums uit?

‘Ik heb er lang over nagedacht, maar nu een album uitbrengen met deze titel, voelt niet goed,’ schrijft Sam Smith begin april op zijn Instagram. ‘Ik heb besloten om verder te werken en belangrijke wijzigingen aan te brengen. Ook ga ik een nieuwe naam bedenken.’

En zo verscheen het provocerend getitelde ­album To Die For niet op 1 mei van dit jaar. Sterker: het zal nooit uitkomen zoals Smith, in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste popsterren van de planeet, het aanvankelijk voor zich zag. De coronacrisis is zijn werk binnengedrongen. Waar het toe leidt? Smith weet het niet precies, maar nu zijn belangrijke derde plaat uitbrengen, vindt hij onverantwoord. Wanneer wel? ‘In elk geval dit jaar nog,’ belooft hij.

Smith is met zijn twijfels niet de enige. Bij lange na niet. Van de internationale releasekalender van deze lente, na de herfst de belangrijkste periode voor nieuwe albums, is grofweg de helft de afgelopen maanden verplaatst of voor on­bepaalde tijd opgeschort. De lijst van uitstellers wordt elke week langer: van Lady Gaga tot Liam Gallagher en van Willie Nelson tot Gregory ­Porter.

‘Nu niet de juiste tijd’

De redenen verschillen per persoon. Sommige artiesten melden het uitstel in emotierijke epistels op hun sociale media, anderen laten het aan hun platenmaatschappij om het nieuws per ­zakelijk communiqué te openbaren. Lady Gaga schreef een statement, waarin ze betoogt dat ‘het op dit moment niet goed voelt aandacht voor mijn muziek te vragen. In plaats daarvan kunnen we onze blik beter richten op het zoeken naar een oplossing’.

Popgroep The Killers noemt, enigszins vaag, ‘details bij het afmaken van het album’ als ­reden. Jon Bon Jovi heeft een lied over de coronacrisis geschreven en wil dat nog toevoegen aan Bon Jovi: 2020. Alanis Morissette vindt het ‘nu niet de juiste tijd’ voor haar album Such ­Pretty Forks in the Road. Ze liet de plaat eerder al naar journalisten sturen, maar zegt nu dat het werk ‘nog in beweging’ is.

Minder chic

In hun diversiteit hebben de verklaringen één gemene deler: het commerciële belang. Artiesten verwachten in deze crisis­dagen minder ­albums te verkopen. Niet in de laatste plaats omdat het ‘fysieke product’, de cd of het vinyl, door fabrieksvertragingen niet op tijd klaar kan zijn. Ook zijn de mogelijkheden tot promotie ­ernstig gereduceerd nu actuele televisie­programma’s slecht één onderwerp lijken te kennen.

Over die kant van het verhaal praten is uiteraard minder chic. Het zou een reden kunnen zijn dat de drie grote platenmaatschappijen van ons land, Universal, Warner en Sony, geen van alle wilden meewerken aan dit artikel. Liever hopen ze op betere tijden na de zomer, als het traditioneel sterkste kwartaal van de muziek­industrie aanbreekt, de aanloop naar de feestdagen.

Die strategie is begrijpelijk. De muziekconsument blijkt in de eerste maanden van crisis liever voor vertrouwd en veilig te kiezen dan voor nieuw en avontuurlijk. Afgelopen week kwam er slechts één nieuw album de Nederlandse Top 100 binnen. Herintreders waren er wel: onder meer oude albums van Justin Bieber en The Weeknd. De afgelopen weken doken zelfs Fleetwood Macs Rumours en Brothers in Arms van Dire Straits weer op in de lijst.

Uiteraard: het één versterkt het ander. Een ­lege releasekalender zorgt voor weinig dynamiek, maar het is opvallend dat in coronatijd uitgebrachte albums van grote namen als Pearl Jam, The Strokes en Sef op de ­hitlijsten amper indruk hebben gemaakt.

Lyrisch besproken

Slechts één muzikant trok uit de gewijzigde omstandigheden andere conclusies. Laura Marling had haar album Songs for our Daughter al ingeleverd, het zou op 14 augustus uitkomen. Marling verordonneerde anders: het album kwam al op 10 april digitaal uit. ‘Onder deze omstandigheden zag ik geen reden iets achter te houden dat op z’n minst vermaak kan bieden en op z’n best een gevoel van saamhorigheid.’

Het album, bijna overal – terecht – lyrisch ­besproken, krijgt in augustus nog een fysieke ­release. Wellicht krijgt de plaat dan nog een nieuwe ronde aandacht en kan de Nederlandse albumlijst – waarin het album nooit de eerste honderd haalde – Marling alsnog omarmen.