Waarom sta ik hier, in godsnaam, vroeg zangeres Do zich terecht af

Het was een zeldzaam moment van eerlijkheid. “Waarom sta ik hier, in godsnaam?” riep zangeres Do uit, toen ze voor de zoveelste keer een vraag verkeerd had beantwoord in de RTL-quiz Ik weet er alles van. “Je moet mij niet de hele tijd in beeld brengen!” beet ze presentator Ruben Nicolai toe, die hard moest lachen om de plotselinge uitbarsting van Do.

Goed, misschien was het ook wel grappig bedoeld, maar er leek ook een kern van waarheid te schuilen in Do’s hartekreet. Ja, waarom stond ze daar eigenlijk, in een neon verlicht decor, ingeklemd tussen tv-kok Rudolph van Veen, pornoster Bobbi Eden en omroepbaas Jan Slagter, vragen te beantwoorden waar ze het antwoord niet op wist.

Eigenlijk was het een existentiële vraag, die iedere BN’ers zich af en toe zal stellen als hij of zij zichzelf terugvindt in een tv-quiz, een jolig panel of een ander programma waarbij je geacht wordt om door alle hoepels te springen die het productieteam voor je ophoudt. Want, zo is nu eenmaal de gedachte van televisiemakers: het wordt pas leuk als er bekende mensen meedoen, en dus kondigde Nicolai trots aan dat deze week ‘geen gewone mensen, maar heuse celebrity’s’ te zien zijn.

De meerwaarde werd niet geheel duidelijk: Ik weet er alles van is een tamelijk rechttoe-rechtaankennisquiz, met meerkeuzevragen die niet overdreven moeilijk zijn, maar kennelijk lastig genoeg voor Do (met het risico op boze ingezonden brieven: Jan Slagter bakte er ook geen hout van). Niemand leek het echt naar de zin te hebben in de studio, dus de verzuchting waarom ze daar in godsnaam stonden was gerechtvaardigd.

Gelukkig wist Do de vraag die ze had opgeworpen zelf te beantwoorden. ‘Alleen maar voor het goede doel’. Welk doel bleef onvermeld, maar geen haan die daarnaar kraaide.

