Waarom moest Herman den Blijker zo nodig bij de mensen naar binnen?

Herman helpt een handje, SBS 6.

In Herman helpt een handje gaat Herman den Blijker met een foodtruck langs bij mensen die in de coronacrisis een extraatje kunnen gebruiken. Zijn eerste stop was bij een verzorgingshuis om te koken voor Beppie, die haar 102de verjaardag alleen moest vieren.

Verrassing: de familie zat in de tuin – met 1,5 meter afstand – en kreeg een maaltijd geserveerd. Beppie keek toe, achter het raam. “Mag de deur niet gewoon open blijven?” vroeg Den Blijker toen hij een bord met zeebaars voor Beppie bij de deur zette. Het personeel was strikt: die deur moest direct weer dicht. “Ik wil graag naar buiten, maar ik mag niet,” zei Beppie over de telefoon.

In Arnhem hielp hij Anita, die als vrijwilliger dagelijks afhaalmaaltijden kookt voor dertig buurtbewoners. Omdat haar keuken schamel was ingericht, mocht ze de pannen en messen uit de foodtruck houden. Bij een ­dierenasiel kookte de reizende kok voor alle vrijwilligers die in de 1,5 metersamenleving nog maar in hun eentje met de dieren­ambulance de weg op mochten. Ook de dieren kregen speciaal voer. Den Blijker bakte meer dan een kilo entrecote voor twee honden. “Je zou er bijna je hond voor naar het asiel brengen,” grapte hij.

Vrijgevig, vond Lips. En daarom was de houding van Den Blijker bij het gezin van Linda in Dordrecht zo onbegrijpelijk. Linda werkt in de zorg, haar man heeft een ernstige longziekte. Hun drie kinderen kwamen niet buiten, want de kans dat hun vader een corona-infectie niet zou overleven is zeer groot.

Om onverklaarbare reden moest Den Blijker per se hun huis in om een maaltijd bij elkaar te scharrelen. Ongepast en onnodig, vonden meneer en mevrouw Lips, die in het reclameblok diezelfde Den Blijker nog een kant-en-klaarmaaltijd hoorden aanprijzen. Had die dan meegenomen, mopperde mevrouw Lips.

Reageren? hanlips@parool.nl